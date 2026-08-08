조혜정 / 사진 = 조혜정 SNS

배우 조재현의 딸 조혜정이 한층 물오른 미모를 자랑했다.6일 조혜정은 자신의 SNS에 "한국"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 그린 홀터넥 톱을 입고 탁 트인 카페 테라스에서 자연광을 쬐는 조혜정의 모습이 담겼다. 이날 그는 갸름한 비주얼과 댄디한 패션으로 특유의 우아한 매력을 자아냈다.특히, 그의 슬림한 실루엣이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 블랙 슬립 드레스를 입고 벽에 기댄채 장미꽃을 든 조혜정의 모습이 담겼다. 사진 속 어깨뼈가 훤히 보이는 직각 상체 라인과 군살 하나 없는 허벅지 라인을 자랑해 놀라움을 안겼다. 최근 7kg를 감량했다는 그는 소멸 직전의 작은 얼굴 속 한층 또렷해진 이목구비로 팬들의 감탄을 샀다.한편, 조혜정은 2018년 배우 활동을 잠시 중단한 뒤 tvN '우리들의 블루스'로 복귀를 알렸다. 그는 최근 티빙 드라마 '유미의 세포들3'에 출연해 반가움을 안기기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr