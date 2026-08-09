'무통보 하차' 잡음 이어 강호동도 빠졌다…기대 꺾인 '대탈출'의 과제 [TEN스타필드]

≪태유나의 오예≫

오늘, 주목할 만한 예능

강호동이 8년 만에 '대탈출'에서 하차했다. / 사진=텐아시아DB

'대탈출' 새 시즌의 라인업이 확정됐다./사진=각 소속사 제공

신동이 '대탈출'에서 무통보 하차를 당했다고 밝혔다./사진제공=JTBC

'대탈출'에서 맏형님이자 리더로서 활약한 강호동./사진제공=티빙

예능 '대탈출'이 새 시즌으로 돌아온다. 2018년부터 이어오며 견고한 마니아층을 형성해 온 프로그램이지만, 새 라인업을 접한 시청자들의 반응은 엇갈리는 모양새다. 원년 멤버의 하차 과정에서 불거졌던 잡음이 채 가시기도 전에, 프로그램의 구심점 역할을 해온 강호동마저 자리를 비우면서다.티빙은 2026년 하반기 공개 예정인 '대탈출' 새 시즌 라인업을 발표했다. 지난 시즌에 이어 유병재, 김동현, 고경표가 출연을 확정했고, 원년 멤버인 김종민과 신동이 재합류한다. 여기에 그룹 세븐틴 승관이 새 멤버로 합류한 반면, 여진구는 하차했다.이번 라인업에서 가장 눈에 띄는 변화는 강호동의 부재다. 시즌1부터 8년간 프로그램을 이끌어온 강호동은 팀의 중심점이자 '대탈출'을 상징하는 인물이었기에, 그의 라인업 제외는 방송가 안팎의 이목을 끌었다.앞서 '대탈출'은 멤버 교체 과정에서 잡음을 겪은 바 있다. 지난해 공개된 '대탈출: 더 스토리' 당시 원년 멤버였던 신동과 김종민이 하차했는데, 이후 신동이 예능 방송을 통해 "하차 소식을 제작진의 연락이 아닌 기사를 보고 알았다"고 밝히며 사전 통보 없는 하차에 대한 서운함을 표했다.이번 시즌에는 신동과 김종민이 복귀했지만, 메인 플레이어였던 강호동이 하차하며 또 한 번 라인업 변화를 맞았다. 지난번 무통보 하차 이슈와 달리 강호동은 공식 입장을 통해 "이번 시즌은 저보다 더 뛰어난 상상력과 지혜를 가진 동료, 후배들이 '대탈출' 성공을 위해 최선을 다해줄 거라 믿는다"며 응원을 보냈다.강호동의 하차를 두고 시청자들의 시선은 엇갈린다. 중심축의 부재를 아쉬워하는 시선이 지배적이지만, 강호동 특유의 진행 방식에 호불호를 나타냈던 일부 시청자들 사이에서는 이번 변화가 프로그램에 새로운 분위기를 가져올 수 있다는 기대도 나온다.그러나 리더의 부재는 프로그램 구성상 과제로 남는다. 김종민의 직관, 신동의 추리력, 김동현의 피지컬, 유병재의 스토리텔링이 조화를 이루기 위해서는 이들을 묶어주고 극에 몰입하게 만드는 중심축이 필요하다는 분석이다. 연출진 역시 과거 인터뷰에서 강호동의 남다른 몰입도를 프로그램의 주요 동력으로 꼽은 바 있다.멤버 조합에 대한 평가도 갈린다. 새 멤버 승관이 과거 다른 두뇌 예능에서 눈에 띄는 활약을 보여주지 못했다는 시각과 함께, 고경표 역시 프로그램의 결에 완벽히 녹아들지 못했다는 시청자 반응이 이어지고 있다.리더의 부재와 멤버 변화라는 과제를 안은 '대탈출'은 탄탄한 세계관과 에피소드로 시청자들을 설득해야 하는 상황이다. 팬덤의 기대를 충족하며 이전의 성과를 이어갈 수 있을지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr