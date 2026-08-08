시미즈가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

시미즈가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진제공=엠넷

Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'가 첫 방송을 앞두고 1회 선공개 영상을 공개하며 치열한 자존심 대결을 예고했다.오는 18일 첫 방송 되는 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')는 무대를 기획하고 연출하는 퍼포먼스 디렉터를 꿈꾸는 안무가 10인이 자신의 이름을 '디렉터 크레딧'에 올리기 위해 경쟁하는 프로그램이다.5일 공개된 선공개 영상에는 첫 대면식을 가진 안무가들의 모습과 함께 첫 미션이 담겼다.아이브 전담 퍼포먼스 디렉터이자 '스트릿 우먼 파이터'에서 라치카 멤버로 활약했던 시미즈는 "'스우파' 이후 5년 동안 이를 갈았다. 보여드리겠다"고 각오를 밝혔다. 이어 "확실히 디렉터는 머리싸움"이라며 플레이어 시절과는 다른 전략 대결을 예고했다.MC 성한빈의 진행으로 첫 번째 미션인 '1:1 시그니처 미션'도 공개됐다. 상대의 대표 안무를 재해석해 가져오는 '시그니처 안무 쟁탈전'과 이를 바탕으로 400명의 댄서 동선을 구성하는 '라스트 런'을 통해 승부가 결정된다. 단 한 명의 디렉터만 작품의 주인으로 이름을 올릴 수 있다는 규칙이 공개되며 긴장감을 더했다.1대1 대진 역시 눈길을 끌었다. 시미즈와 레난은 에스파의 'Whiplash' 안무 작업 당시 경쟁했던 인연으로 다시 맞붙게 됐다. SM엔터테인먼트에서 함께 활동했던 백구영과 캐스퍼, 메가 퍼포먼스로 이름을 알린 '컴히어' 해쉬와 '더 스토리즈' 정민준도 맞대결을 펼친다. 여러 차례 안무 시안 경쟁을 벌여온 나인과 베이비주 역시 라이벌 구도를 형성했다.가장 큰 관심은 바다와 인규의 대결에 쏠렸다. 플레이어로 존재감을 보여준 바다와 디렉터로 강점을 인정받는 인규가 정면 승부를 가리게 된 것.동료들로부터 "안무가로서는 인정하지만, 디렉터로서는 증명이 필요하다"는 평가를 받은 바다는 "저는 '스우파2'를 하면서 안무를 뺏긴 적도, 못 지킨 적도 없다. 그 능력 또한 제가 가지고 있는 칼이기 때문에 왜 좋은 플레이어인지 직접 보여주고 증명할 것"이라고 자신감을 내비쳤다.각기 다른 인연과 서사를 가진 안무가들이 첫 미션부터 맞붙게 되면서 첫 번째 '시그니처 안무 쟁탈전'의 승자가 누가 될지 관심이 쏠린다.'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'는 오는 18일 오후 10시 Mnet과 tvN에서 동시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr