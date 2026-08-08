전현무 첫 스릴러 예능 도전인데 0%대…'내가 만난 사이코패스' 힘 못 쓰는 이유[TEN스타필드]

방송인 전현무가 공식석상에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진제공=MBN '내가 만난 사이코패스'

경력 22년 만에 처음으로 스릴러 예능에 도전한 방송인 전현무가 MBN 예능 '내가 만난 사이코패스'(이하 '내사패')를 선보였다. 하지만 프로그램은 방송 한 달이 지난 지금까지 첫 방송 이후 줄곧 0%대 시청률에 머물며 기대만큼 시청자들의 선택을 받지 못하고 있다. 실제 범죄 사례를 재연한 뒤 출연진과 전문가가 함께 심리를 분석하는 차별화된 포맷을 내세웠지만, 시청률은 좀처럼 반등하지 못하는 모습이다.지난달 12일 첫 방송된 '내사패'는 사이코패스, 소시오패스 등 반사회적 인격으로부터 피해를 입은 이들의 경험담을 다루는 실화 기반 스릴러 토크 프로그램이다. 실제 사건을 드라마 형식으로 재연한 뒤 스토리텔러인 전현무, 규현, 넉살, 허영지가 이를 함께 시청하며 이야기를 나누고, 전문가가 범죄자들의 심리를 분석한 후 예방법을 조언하는 방식으로 진행된다.제작진은 '내가 만난'이라는 제목처럼 우리 주변 누구나 범죄 피해자가 될 수 있다는 점을 강조해 다른 범죄 프로그램과의 차별화를 노렸다. 특히 메인 MC 전현무가 데뷔 22년 만에 처음으로 스릴러 예능 진행에 나선다는 점에서 그의 진행 방식이 범죄 실화와 만나 어떤 시너지를 낼지 기대감을 높였다. 그러나 시청률은 첫 방송 1.1%를 기록한 뒤 2회부터 0.8% 안팎에 머물며 좀처럼 반등하지 못했다.사이코패스의 심리를 분석하고 예방법을 제시하는 구성은 신선했다. 하지만 실제 사건을 드라마로 재연한 뒤 전문가가 분석하는 형식 자체는 기존 범죄 실화 프로그램에서도 익숙한 방식이다. 여기에 패널들의 토크 비중마저 비슷한 형식으로 이어지면서 프로그램이 내세운 강점이 충분히 부각되지 못했다는 지적도 나온다. 결국 시청자들에게는 "비슷한 범죄 프로그램이 많은데 왜 굳이 이 프로그램을 선택해야 하는가"라는 의문을 남겼다는 평가다.소재 자체가 가진 진입장벽이 높다는 시각도 적지 않다. '내사패'는 살인, 스토킹, 데이트폭력, 가정폭력, 가스라이팅 등 실제 피해자가 존재하는 범죄 사례를 다룬다. 호기심을 자극하는 소재인 것은 분명하지만, 일요일 밤 가족과 함께 시청하는 예능으로는 다소 무겁다는 반응도 적지 않다.시청자들이 가장 많이 지적한 부분은 패널들이 사건을 대하는 태도다. '내사패'는 실제 사건을 재연한 뒤 출연진이 함께 영상을 보며 이야기를 나누는 방식으로 진행되는데, 범죄 실화를 다루는 만큼 출연진의 표정과 말투, 반응도 프로그램 분위기에 영향을 준다. 그러나 일부 시청자들 사이에서 이러한 구성이 실제 범죄 사건과 어울리지 않는다며 "실제 피해자가 있는 사건인데, 자신들의 일화를 언급하는 과정에서 다른 예능처럼 웃고 농담하는 모습이 불편하다", "패널들이 나누는 말에 조금 더 조심스럽고 진중한 태도가 필요해 보인다" 등의 반응이 이어졌다.이 같은 반응은 프로그램의 장르가 다소 애매했기 때문이라는 분석도 나온다. '내사패'는 범죄 다큐멘터리라고 하기에는 출연진의 토크와 반응이 많고, 반대로 예능이라고 보기에는 소재가 무겁다. 때문에 범죄 실화의 긴장감을 기대한 시청자와 예능의 편안한 재미를 기대한 시청자 모두를 만족시키기 어려웠다는 평가가 나온다.'내사패'의 시청률 부진은 하나의 원인으로 설명하기 어렵다. 무거운 소재가 가진 높은 진입장벽, 기존 범죄 프로그램과의 차별성 부족, 그리고 범죄 실화와 예능 사이에서 균형을 찾지 못한 장르 포지셔닝이 복합적으로 맞물렸다는 평가다. 종영까지 단 4회를 남긴 '내사패'가 여러 과제를 어떤 식으로 보완해 시청률 반등의 계기를 마련할 수 있을지 주목된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr