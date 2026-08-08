'재벌X형사'가 6.1% 시청률로 출발했다./사진제공=SBS

'재벌X형사'가 6.1% 시청률로 출발했다./사진제공=SBS

SBS ‘재벌X형사2’가 첫 방송부터 제대로 폼이 오른 재미를 선사했다.지난 7일 방송된 SBS 금토드라마 ‘재벌X형사2’에서는 재벌형사 진이수(안보현 분)가 사제폭탄 테러 사건 타깃이 되고, 경찰청 대테러팀 팀장 주혜라(정은채 분)와 강하서 강력 1팀이 공조 수사에 착수하는 모습이 펼쳐졌다. 시청률은 전국 6.1%, 최고 시청률 6.9%, 수도권 6.0%, 2049 시청률 최고 2.1%를 기록했다. 시즌1 첫 회 시청률이었던 전국 5.8%을 넘어섰지만, 동시간대 방송된 MBC '유부녀킬러'가 8.3%를 기록하면서 주말 미니시리즈 1위 탈환에는 실패했다.이날 인트로는 럭셔리한 전용기를 타고 멕시코로 날아가 마리아치로 변신한 진이수와 ‘강력1팀즈’ 박준영(강상준 분), 최경진(김신비 분)를 조명하며 시작됐다. 이들은 한국에서부터 추적해온 다단계 사기꾼들을 검거하기 위해 멕시코까지 날아갔다. "내가 너희 때문에 여기 통으로 빌리고 전용기까지 띄웠다"라는 진이수의 한마디와 함께 강력1팀은 통쾌한 액션으로 범죄자를 일망타진했다.이후 진이수는 강하서 강력1팀에서 여전한 관종력을 뽐냈다. 진이수는 사회 곳곳의 명사들을 조명하는 ‘스페셜리스트’라는 다큐의 주인공으로 섭외된 상황이었다. 이 가운데 ‘익명의 제보자’라는 닉네임을 사용하는 인물이 “널 위한 선물이 있어”라며 메시지를 보내왔다. 촬영팀 앞에서 멋지게 일하는 모습을 보여주고 한껏 폼을 잡으려던 진이수는 강력1팀즈를 이끌고 제보자가 지목한 백화점으로 향했다.제보자가 진이수를 위해 준비했다던 ‘선물’은 다름아닌 사제폭탄이었다. 진이수는 실수로 기폭장치를 손으로 눌러버린 탓에 옴짝달싹할 수 없는 상황에 놓였고, 촬영팀 앞에서 체면을 구겼다. 때마침 현장에 도착한 경찰청 대테러팀이 폭탄을 해체해 사건이 일단락됐지만, 진이수는 행여나 폭탄이 터질까 부리나케 피신하다 바닥에 나동그라졌다.진이수를 위기에서 구해준 장본인이자, 그의 굴욕을 눈앞에서 지켜본 대테러팀장은 주혜라였다. 주혜라는 진이수가 경찰학교 교육생이던 시절, 그를 혹독하게 훈련했던 일명 ‘악마 교관’이었다.경찰이 실수로 폭탄의 기폭장치를 눌러 도심을 마비시킬 뻔한 초유의 사태는 곧바로 뉴스에 보도됐고, 진이수는 자신의 흑역사가 전국적으로 박제되는 망신을 당했다. 급기야 피하고 싶은 ‘악마 교관’ 주혜라가 폭탄 테러 수사를 위해 강하서에 파견되며 진이수의 난처함은 극에 달했다.이런 상황 속 진이수는 자신이 직접 개발한 위스키 브랜드 론칭 프로모션 행사에 참석했다. 폭탄 테러를 단순 장난으로 여긴 진이수는 주혜라의 충고를 가뿐히 무시하고 행사장에 등판했고, 주혜라는 혹시 모를 상황을 우려해 행사장에 동행했다.우려와 달리 별다른 사건 없이 행사가 마무리되던 찰나, 진이수에게 테러범의 메시지가 날아들었다. 테러범은 ‘진경감, 게임이 끝난 줄 알았어? ROUND2’라며 진이수를 도발했다. 그 순간 위스키 더미 속에서 폭발이 일어나 진이수, 주혜라, 박준영, 최경진을 위협했다. 이 일로 진이수가 연쇄 테러의 표적이 됐다는 사실이 뉴스에 대대적으로 보도됐다.진이수는 자신을 집요하게 노리는 범인의 존재에 충격을 감추지 못했다. 박준영과 최경진은 행사 당일 촬영된 영상들을 분석해 수상한 인물을 추적했고, 주혜라는 유사한 종류의 폭탄을 만든 전과자를 조사했다. 그리고 진이수는 원한관계를 되짚어보라는 주혜라의 말에 자신의 과거를 돌아봤고, 수감 중인 형 진승주(곽시양 분)를 떠올렸다.수사 선상에 오른 이들 모두에게서 특별한 혐의점은 발견되지 않았다. 이중 진승주를 찾아간 진이수는 “누군가 나를 죽이려고 한다. 아무리 생각해도 난 형 밖에 안 떠오른다”라고 말하며 몰아세웠지만, 진승주는 자신의 과오에 대해 진심 어린 사과를 건네며 결백을 호소했다.용의자 특정이 어려워지자, 주혜라는 진이수를 안전가옥으로 옮기기로 결정하고 직접 운전대를 잡았다. 그러다 진이수가 달리던 차안에서 시한폭탄을 발견했다. 이번에 발견된 폭탄은 반경 100m까지 피해가 미칠 수 있는 대형 폭탄이었고, 폭발까지 남은 시간은 채 5분도 되지 않았다. 차들로 꽉 막힌 도심 대로 한복판에서 폭탄이 터진다면 수많은 인명 피해가 발생할 수 있는 절체절명의 상황이었다.진이수는 기지를 발휘했다. “내가 아는 곳이 있다”라며 어딘가를 향해 차를 몰기 시작한 진이수는 곧장 한강 요트 선착장으로 향했다. 이후 진이수와 주혜라, 폭발 직전의 대형 시한폭탄이 함께 실린 차량이 강물을 향해 거침없이 질주했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr