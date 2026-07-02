사진=아이들 공식 유튜브 채널 캡처

사진=아이들 공식 유튜브 채널 캡처

그룹 i-dle(아이들)이 컴백을 앞두고 새로운 티저 영상을 공개했다.소속사 큐브엔터테인먼트는 2일 0시 아이들의 공식 SNS 채널을 통해 미니 9집 타이틀곡 'Gimme Dat Love'의 뮤직비디오 두 번째 티저 영상을 선보였다.공개된 영상에는 붉은색 조명을 배경으로 등장한 멤버들의 모습이 담겼다. 미연을 비롯한 멤버들은 클로즈업 화면을 통해 시선 처리를 연출했으며, 서로 이끌리는 감정을 표현하는 장면으로 영상의 구성력을 높였다.아이들은 앞서 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상에서 안무 일부를 공개한 바 있다. 이번 두 번째 영상에서는 휘파람 소리가 포함된 음원 일부와 멤버들의 외적 변화를 보여주며 뮤직비디오 본편의 분위기를 예고했다.타이틀곡 'Gimme Dat Love'는 본능적으로 다가오는 사랑의 감정을 표현한 곡이다. 이번 작업에는 라틴 음악 시장에서 활동하는 프로듀서 다라몰라(Daramola)와 사만다 카마라(Samantha Cámara)가 참여했다. 신보에는 타이틀곡 외에도 'Crow', 'Mono (Feat. skaiwater)', 'Morning', 'Love Is Pain' 등의 트랙이 함께 담긴다.한편, 아이들은 오는 6일 미니 9집 'We made' 발매를 앞두고 프로모션 콘텐츠를 차례로 선보이고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr