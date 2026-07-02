그룹 보이넥스트도어 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN BUSAN' 포스터. / 사진제공=KOZ엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 첫 월드투어 부산 공연도 전석 매진시켰다.보이넥스트도어는 오는 8월 1~2일 부산 사직실내체육관에서 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN BUSAN'을 개최한다. 지난 1일 진행된 일반 예매에서 양일 공연 티켓이 모두 매진됐다. 앞서 7월 17~19일 서울 KSPO DOME에서 열리는 공연 역시 팬클럽 선예매만으로 전석 매진을 기록했다.첫 월드투어 'KNOCK ON Vol.2'는 서울과 부산을 시작으로 일본 6개 도시, 북미 10개 도시, 자카르타·쿠알라룸푸르·타이베이·홍콩 등 아시아 6개 도시를 순회한다.이번 투어는 지난해 13개 도시, 23회 공연 규모로 진행된 첫 단독 투어에 이어 개최된다.한편 보이넥스트도어는 최근 첫 정규앨범 'HOME'으로 한터차트 기준 네 번째 연속 밀리언셀러를 달성했다. 이 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 16위에 올라 자체 최고 순위를 기록했으며, 타이틀곡 'VIRAL'은 올해 6월 발매곡 가운데 유일하게 멜론 월간 차트에 진입했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr