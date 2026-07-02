스트레이 키즈/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)의 새 월드투어 서울 공연이 전 회차 매진됐다.스트레이 키즈는 오는 7월 25일과 26일, 29일, 8월 1일, 2일 서울 송파구 KSPO DOME에서 새 월드투어 'Stray Kids World Tour'(런 잇)의 시작을 알린다. 이번 공연은 지난 6월 29일과 30일 공식 팬클럽 '스테이' 6기 회원을 대상으로 선예매를 진행한 데 이어, 7월 1일 일반 예매를 시작한 후 총 5회 공연의 티켓이 모두 매진됐다.이번 투어는 지난해 10월 인천아시아드주경기장 공연으로 마무리된 'Stray Kids World Tour '(도미네이트) 이후 약 9개월 만에 선보이는 새 일정이다. 서울 공연 이후 스트레이 키즈는 해외 남성 아티스트 최초로 단독 입성하는 도쿄 국립경기장(8월 29일~30일)을 비롯해 나고야(9월 5일~6일), 오사카(19일~20일), 후쿠오카(10월 24일), 홍콩(12월 5일), 타이페이(12월 12일), 방콕(2027년 1월 16일~17일), 싱가포르(3월 6일~7일) 등으로 투어를 이어갈 예정이다.이에 앞서 지난 6월 24일 발표된 투어 동명의 디지털 싱글 'RUN IT'은 24일과 25일 자 월드와이드 아이튠즈 송 차트와 유러피안 아이튠즈 송 차트 1위에 올랐다. 뮤직비디오 또한 공개 당일부터 27일까지 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 정상을 차지했다. 해당 신곡은 오는 8월 7일 오후 1시에 발매되는 새 미니 앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)에 수록된다.스트레이 키즈는 월드투어와 새 앨범 발매 외에도 글로벌 페스티벌 무대에 오른다. 지난 6일 약 4만 5000 명의 관객이 모인 미국 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival) 일정을 마쳤으며, 오는 9월에는 브라질 '록 인 리오'(Rock in Rio)와 자체 브랜드 페스티벌 'STRAYCITY'(스트레이시티)를 통해 라틴 아메리카 3개 지역의 관객을 만난다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr