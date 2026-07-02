BTS THE CITY LONDON / BIGHIT MUSIC (HYBE)

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 4일부터 영국 런던 전역에서 개최되는 도시형 팝업 페스티벌 'BTS THE CITY ARIRANG - LONDON'(방탄소년단 더 시티 아리랑 - 런던)의 프리뷰 콘텐츠를 공개했다.공개된 내용에 따르면 이번 프로젝트는 런던의 주요 랜드마크를 활용해 진행된다. 런던 아이는 방탄소년단의 최신 앨범 'ARIRANG'(아리랑)의 시그니처 색상인 빨간색 조명으로 채워지며, 템스강에는 앨범 로고를 얹은 32m 크기의 대형 보트가 운항된다.대형 스크린을 활용한 전시도 마련됐다. 복합문화공간 아우터넷 런던(Outernet London) 내 나우 빌딩의 4층 높이 16K LED 스크린을 통해 'ARIRANG' 뮤직비디오가 상영된다.주영한국문화원(KCCUK)에서는 'Iconic Looks'(아이코닉 룩스) 전시가 열린다. 여기에는 멤버들이 지난 2019년 웸블리 스타디움 공연 당시 착용했던 무대 의상이 전시된다. 이와 함께 한복 체험 등이 가능한 '커넥트 라운지'도 운영된다.이번 행사는 공연장, 런던 아이, 아우터넷 및 지정 식음료 매장 등 도시 전역의 명소를 연결하는 8개 코스의 스탬프 랠리 형태로 구성됐다.한편 방탄소년단의 'ARIRANG'은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 톱 10에서 12주 연속 머무르고 있다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr