그룹 르세라핌 / 사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 K팝 걸그룹 최초로 미국 '아이하트라디오 뮤직 페스티벌(iHeartRadio Music Festival)' 무대에 오른다.지난달 30일(현지시간) 아이하트라디오는 '2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌' 추가 라인업을 공개했다. 르세라핌은 오는 9월 18일 미국 라스베이거스 티모바일 아레나(T-Mobile Arena)에서 방탄소년단(BTS), 카디 비(Cardi B), 스눕 독(Snoop Dogg) 등과 함께 공연한다.'아이하트라디오 뮤직 페스티벌'은 아이하트라디오가 매년 개최하는 음악 행사다. 공연은 미국 전역 150여 개 아이하트미디어(iHeartMedia) 라디오 채널을 통해 방송되며 디즈니+(Disney+)와 훌루(Hulu)에서도 생중계된다.르세라핌은 9월 13일 '블리즈컨 2026(BlizzCon 2026)' 폐막 공연에 이어 16일부터 로스앤젤레스를 시작으로 북미 9개 도시에서 월드투어 'PUREFLOW'를 이어간다.한편 르세라핌은 오는 7월 11일과 12일 인천 인스파이어 아레나에서 두 번째 월드투어를 시작한다. 최근 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)와 함께한 컬래버레이션 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에 2주 연속 진입했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr