그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 K팝 걸그룹 최초로 미국 '아이하트라디오 뮤직 페스티벌(iHeartRadio Music Festival)' 무대에 오른다.
지난달 30일(현지시간) 아이하트라디오는 '2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌' 추가 라인업을 공개했다. 르세라핌은 오는 9월 18일 미국 라스베이거스 티모바일 아레나(T-Mobile Arena)에서 방탄소년단(BTS), 카디 비(Cardi B), 스눕 독(Snoop Dogg) 등과 함께 공연한다.
'아이하트라디오 뮤직 페스티벌'은 아이하트라디오가 매년 개최하는 음악 행사다. 공연은 미국 전역 150여 개 아이하트미디어(iHeartMedia) 라디오 채널을 통해 방송되며 디즈니+(Disney+)와 훌루(Hulu)에서도 생중계된다.
르세라핌은 9월 13일 '블리즈컨 2026(BlizzCon 2026)' 폐막 공연에 이어 16일부터 로스앤젤레스를 시작으로 북미 9개 도시에서 월드투어 'PUREFLOW'를 이어간다.
한편 르세라핌은 오는 7월 11일과 12일 인천 인스파이어 아레나에서 두 번째 월드투어를 시작한다. 최근 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)와 함께한 컬래버레이션 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에 2주 연속 진입했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
지난달 30일(현지시간) 아이하트라디오는 '2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌' 추가 라인업을 공개했다. 르세라핌은 오는 9월 18일 미국 라스베이거스 티모바일 아레나(T-Mobile Arena)에서 방탄소년단(BTS), 카디 비(Cardi B), 스눕 독(Snoop Dogg) 등과 함께 공연한다.
'아이하트라디오 뮤직 페스티벌'은 아이하트라디오가 매년 개최하는 음악 행사다. 공연은 미국 전역 150여 개 아이하트미디어(iHeartMedia) 라디오 채널을 통해 방송되며 디즈니+(Disney+)와 훌루(Hulu)에서도 생중계된다.
르세라핌은 9월 13일 '블리즈컨 2026(BlizzCon 2026)' 폐막 공연에 이어 16일부터 로스앤젤레스를 시작으로 북미 9개 도시에서 월드투어 'PUREFLOW'를 이어간다.
한편 르세라핌은 오는 7월 11일과 12일 인천 인스파이어 아레나에서 두 번째 월드투어를 시작한다. 최근 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)와 함께한 컬래버레이션 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에 2주 연속 진입했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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