TOMORROW X TOGETHER Yeonjun GMA Summer Concert Series Line Up Poster / GMA 'Summer Concert Series'

그룹 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER) 연준이 미국 ABC 방송의 '굿모닝 아메리카'(Good Morning America) 서머 콘서트 시리즈 라인업에 이름을 올렸다. K팝 솔로 아티스트로는 두 번째 출연이다.'굿모닝 아메리카'는 30일 공식 SNS를 통해 이번 시즌 라인업을 공개했다. 연준은 내달 7일 무대에 올라 현지 관객들과 만날 예정이다.서머 콘서트 시리즈는 '굿모닝 아메리카'가 매년 주최하는 대형 라이브 음악 행사다. 연준은 2023년 출연한 그룹 방탄소년단 정국에 이어 K팝 솔로 가수 중 두 번째로 이 무대에 선다.이번 출연 소식은 연준의 컴백 일정과 맞물려 전해졌다. 연준은 오는 10일 오후 1시 두 번째 솔로 미니앨범 'NO LABELS: PART 02'(노 레이블스: 파트 02)를 발매한다. 앞서 그는 직접 창작에 참여한 타이틀곡 'Ice Cream'(아이스크림)의 안무 일부와 하이라이트 영상을 공개한 바 있다. 타이틀곡 'Ice Cream'은 빈티지한 드럼 사운드와 베이스, 기타 리프가 어우러진 펑크 록 장르의 곡이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr