ZEROBASEONE Second Japanese EP "Kaiki LOVE" Photo / WAKEONE

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 8월 19일 발매되는 일본 두 번째 EP '회귀러브(回帰LOVE)'의 첫 포스터를 공개하며 컴백 카운트다운에 돌입했다.1일 팀 공식 SNS를 통해 공개된 포스터에는 일본 전통 가옥을 배경으로 한 아홉 멤버의 모습이 담겼다. 편안하고 자연스러운 콘셉트를 바탕으로 이번 음반의 시각적 방향성을 보여줬다.'회귀러브'는 제로베이스원이 일본에서 약 10개월 만에 선보이는 신작이다. 앞서 발표한 스페셜 EP 'ICONIK'(아이코닉)은 오리콘 데일리 앨범 랭킹 상위권 및 타워레코드 전 점포 앨범 차트 1위를 기록한 바 있다.이번 음반에는 타이틀곡 '이그지스텐스(イグジステンス)'와 'Aphrodite'(아프로디테), 한국에서 발표한 곡의 일본어 버전인 'TOP 5'(톱 파이브) 등 총 3곡이 수록된다. 일본 피아노 트리오 오모이노타케(Omoinotake) 멤버가 프로듀싱에 참여했으며, '돌고 돌아 너에게'는 주제를 담았다.이번 컴백은 지난 5월 발매된 국내 여섯 번째 미니앨범 'Ascend'(어센드)에 뒤이은 컴백이다.제로베이스원의 일본 새 EP '회귀러브'는 8월 19일 0시 각 음원 사이트를 통해 음원이 공개된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr