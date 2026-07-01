'오케이 마담2'가 8월 12일 개봉한다. / 사진제공=CJ CGV

8월 12일 개봉하는 '오케이 마담2'의 예고편이 공개됐다. / 사진제공=CJ CGV

영화 '오케이 마담2'(감독 이철하)가 오는 8월 12일 개봉을 확정하고 론칭 포스터와 예고편을 공개했다. 전편에 이어 엄정화, 박성웅, 이상윤, 배정남이 다시 출연하며 박진주, 려운, 최수영이 새롭게 합류했다. 전편이 비행기를 배경으로 했다면, 이번 작품은 크루즈를 배경으로 한다.'오케이 마담2'는 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족이 바다 한가운데에서 벌어진 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 이야기를 그리는 코믹 액션이다.공개된 론칭 포스터에는 휴가 중 사건에 휘말린 전직 요원 미영 역의 엄정화를 중심으로 남편 석환 역의 박성웅, 과거 미영의 동료 철승 역의 이상윤이 자리했다. 여기에 크루즈 결혼식의 주인공 현민 역의 배정남, 크루즈 대표 선아 역의 박진주, 마술사 지훈 역의 려운, 범죄 조직의 리더 안야 역의 최수영까지 각기 다른 캐릭터가 함께 담겼다.함께 공개된 예고편은 전편에서 납치범들과 맞섰던 미영의 액션 장면으로 시작된다. 이어 "이번엔 크루즈다"라는 문구와 함께 초대형 크루즈가 등장하며 새로운 무대를 예고한다.이후 갑판 위를 달리는 미영의 액션과 인물들의 격투 장면이 등장한다. 크루즈 대표 선아가 "누가 당신을 여기 납치한 거예요?"라고 묻자 포박된 석환이 "납치요?"라고 되묻는 장면이 담겨 코믹한 분위기를 더한다.또한 범죄 조직의 리더 안야가 "시작해 볼까?"라고 말하며 사건의 시작을 알린다. 총격전과 폭발 장면, 크루즈 상공에서 펼쳐지는 액션 등이 이어지며 바다를 배경으로 한 스케일을 예고한다.'오케이 마담2'는 전편의 주역인 엄정화, 박성웅, 이상윤, 배정남에 박진주, 려운, 최수영이 합류한 작품으로, 오는 8월 12일 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr