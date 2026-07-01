넷플릭스 '참교육'이 비영어 쇼 부문에서 4주 연속 1위 자리를 지키고 있다. / 사진제공=넷플릭스 투둠

넷플릭스 '참교육'이 공개 4주 차에도 가장 많이 본 비영어 쇼로 꼽혔다.1일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면, 지난달 22일부터 28일까지 '참교육' 시청수(Views·시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)는 730만을 기록했다.지난달 5일 공개돼 3일 만에 비영어 쇼 부문 1위로 직행한 후 4주 연속 정상 자리를 지키고 있는 셈이다.국가별로는 일본, 싱가포르, 인도네시아 등 6개국에서 1위에 올랐으며, 75개국에서 톱 10에 진입했다.'참교육'은 동명 웹툰을 원작으로 한다. 가상 기관인 '교권보호국'이 선을 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 교육 현실을 바로잡는 이야기를 다루고 있다.기존의 제도가 해결하지 못하는 교육 현장의 문제를 초법적인 권한으로 응징하는 스토리와 시원한 액션으로 호응을 얻고 있다.한편 '참교육'과 함께 '김부장'은 3위, '멋진 신세계' 7위, '맨 끝줄 소년'이 8위에 오르며 국내 콘텐츠 총 4편이 비영어 쇼 톱 10에 자리했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr