유해진, 박해일, 이민호가 영화 '암살자(들)'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

'암살자(들)'이 추석 개봉을 확정했다. / 사진제공=하이브미디어코프

'암살자(들)'의 론칭 포스터가 공개됐다. / 사진제공=하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'(감독 허진호)이 올해 추석 개봉을 확정하고 론칭 포스터 2종을 공개했다. 작품은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건을 소재로 한 미스터리 추적극으로, 유해진, 박해일, 이민호가 주연을 맡았다. 남겨진 기록과 풀리지 않은 의문을 바탕으로 사건의 진실을 추적하는 이야기를 그린다.'암살자(들)'은 1974년 광복절, 전국에 생중계된 영부인 저격 사건 이후를 배경으로 한다. 사건을 둘러싼 의혹과 배후를 영화적 상상력으로 풀어낸 작품으로, 해당 사건을 소재로 한 첫 장편영화다. 연출은 '8월의 크리스마스', '덕혜옹주', '천문: 하늘에 묻는다' 등을 선보인 허진호 감독이 맡았다.유해진은 사건 당시 현장 경호를 맡았던 형사 철구를 연기한다. 유해진은 올해 상반기 관객을 사로잡았던 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)를 비롯해 총 5편의 천만 흥행작 주역이다. 이번에는 철구 역을 맡아 자신이 목격한 현장과 엇갈리는 수사본부 발표에 의문을 품고 형사의 본능에 따라 사건의 실체를 파헤치는 모습으로 작품의 중심을 잡을 것으로 기대된다.박해일은 신문사 사회부 부장 재환 역을 맡았다. 재환은 외부의 압력 속에서도 사건의 진실을 좇는 베테랑 기자다. 그는 이번 작품에서 직업적 사명감과 예리한 통찰력으로 매서운 압력에도 불구하고 사건의 진상에 다가가는 기자의 면모를 보여줄 예정이다.이민호는 사건 현장을 취재한 신입 기자 영일로 분한다. 영일은 진실을 밝히기 위해 위험을 무릅쓰고 취재를 이어가는 인물이다.제작은 '서울의 봄', '남산의 부장들' 등을 선보인 하이브미디어코프가 맡았다. '서울의 봄', '파묘', '헌트'의 이모개 촬영감독과 이성환 조명감독을 비롯해 김병한 미술감독, 정재훈 VFX 슈퍼바이저 등이 제작진으로 참여했다.함께 공개된 론칭 포스터에는 '1974년 8월 15일, 영부인 저격 사건'이라는 문구와 함께 권총을 쥔 손, 흑백 무대가 담겼다. 복수형 제목인 '암살자(들)'은 공식 기록 뒤에 남아 있는 여러 의혹을 암시한다.'암살자(들)'은 올해 추석 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr