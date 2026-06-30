톰 홀랜드가 젠데이아 콜먼에게 애정을 표하고 있다. / 사진=젠데이아 콜먼 SNS

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 함께하는 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼. / 사진제공=소니 픽쳐스

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 메인 예고편. / 사진제공=소니 픽쳐스

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(감독 데스틴 크리튼)가 피터 파커와 MJ의 달라진 관계를 예고했다. 현실에서는 연인인 톰 홀랜드와 젠데이아 콜먼이 영화에서는 서로를 기억하지 못하는 관계로 등장해 흥미를 자극한다. 두 배우는 피터 파커와 MJ의 감정 변화를 직접 설명하며 작품에 대한 기대를 높였다.이번 신작은 전작 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후의 이야기를 그린다. 당시 피터 파커(톰 홀랜드)는 모두의 기억 속에서 자신을 지우는 선택을 했고, 그 결과 연인 MJ(젠데이아 콜먼)와 절친 네드(제이콥 배덜런)마저 그를 기억하지 못하게 됐다. 새 영화에서는 그 사건 이후 피터 파커와 MJ가 어떤 방식으로 다시 얽히게 될지가 주요 관전 포인트다.실제 연인인 톰 홀랜드와 젠데이아 콜먼은 2017년 '스파이더맨: 홈커밍'을 시작으로 시리즈를 함께해왔다. 할리우드를 대표하는 이 스타 커플은 작품 내외적으로 서로를 향한 애정을 숨기지 않으며 전 세계 팬들의 사랑을 받아왔다. 하지만 이번 작품 속에서는 정반대의 상황에 놓인다. 현실에서는 애정 가득한 연인 사이지만, 영화 속에서는 서로의 기억과 추억을 잃은 낯선 사이가 된다.톰 홀랜드는 "피터 파커는 더 이상 MJ와 네드와 함께할 수 없다는 사실에 괴로워한다. 어떻게든 행복을 되찾으려 발버둥 치던 나머지 결국 스파이더맨으로서의 삶에 모든 것을 쏟아붓기 시작한다"고 말했다.젠데이아 콜먼도 "제 생각에 MJ와 네드도 자신들의 삶에서 무언가 빠져 있다는 걸 무의식적으로 느끼는 것 같다. 정확히 무엇이 사라졌는지는 알 수 없지만 뭔가 잘못됐다는 사실만큼은 직감하고 있는 것 같다"라고 전했다.'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건 이후 모두에게 잊힌 피터 파커가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적과 마주하고, DNA 변이로 통제할 수 없는 힘을 얻게 되면서 새로운 위협에 맞서는 이야기를 담은 액션 블록버스터다.'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 오는 7월 29일 국내 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr