사진=지연수 유튜브

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유키스 일라이와 이혼 후 홀로 아이를 키우고 있는 지연수가 양육비 현실에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.29일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '전남편 양육비에 대한 지연수의 생각은!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지연수는 싱글맘들의 이혼, 양육 관련 고민 사연을 읽고 직접 조언하는 시간을 가졌다.첫 번째 사연은 "양육비는 밀리면서 SNS에는 명품을 자랑하는 전남편"에 대한 이야기였다. 사연자는 전남편이 양육비를 제때 주지 않으면서도 SNS에는 새 차, 명품 지갑, 오마카세 사진을 올린다며 억울함을 토로했다.이를 들은 지연수는 "누구도 뭐 다르지 않다"면서 "그 사람의 개인 돈이니까 어쩔 수 없다. 결국은 법적으로 가는 수밖에 없다"고 현실적인 답을 내놨다. 이어 "양육비는 아이가 커가는 데 들어가는 돈이기 때문에 아이의 권리가 맞다"고 강조했다.다만 지연수는 "전 배우자에게 아무리 주장해 봤자, 마치 자기 돈을 이 여자에게 준다고 생각한다. 남자들이 그 생각부터 바꿔야 한다"며 답답한 마음을 드러냈다. 그러면서도 "그걸 본인들이 안 바꾸는데 우리가 어떻게 바꾸겠냐. 양육비를 되게 아까워한다"고 씁쓸하게 말했다.지연수는 자신이 받고 있는 양육비 액수도 공개했다. 그는 "양육비 산정표가 있는데 몇 년 전 기준이다. 물가는 오르는데 산정표는 오래돼서 턱없이 부족하다"며 "나는 85만 원을 받는다. 그런데 최저 양육비가 64만 원"이라고 밝혔다.이어 "양육비는 아이가 고등학교를 졸업할 때까지 받는 것"이라고 설명한 뒤 "나 이거 솔직히 까놓고 말해도 되나. 마음 비우고 살아야 한다. 그거 생각하면 나만 뒤로 까무러치는 일"이라고 털어놨다.양육비를 받지 못해 고생하는 싱글맘들에게는 더욱 현실적인 조언을 건넸다. 지연수는 "양육비에 매달리는 것보다 그냥 내가 빨리 알바를 하는 게 현실적으로 맞다"고 말했다.지연수는 싱글맘들이 일을 하기 어려운 구조도 짚었다. "아이가 어리면 어린이집 시간에 맞춰 일을 해야 해서 파트타임밖에 못 한다. 초등학교 1, 2학년은 학교가 낮에 끝난다. 아이가 갑자기 열이 나면 어린이집에서 전화가 온다. 그럼 알바하다가도 데리러 가야 한다"고 설명했다.이어 "열나는 아이를 혼자 둘 수 없으니 데리고 일하러 가기도 한다. 그럼 누가 나를 써주겠냐. 이게 현실이다. 싱글맘들이 아이 키우기 힘들다는 게 그런 것"이라고 토로했다.지연수는 "싱글맘들은 이를 악물고 버틴 엄마들"이라며 "일하러 가도 온갖 타박을 다 받는다. 그래도 못 들은 척해야 한다. 내가 이 일을 안 하면 당장 아이를 굶기게 되니까 해야 한다"고 말했다.한편 지연수는 2014년 유키스 출신 일라이와 결혼해 2016년 아들을 품에 안았으나 2020년 이혼했다. 양육권과 친권은 지연수가 갖고 있다. 최근 일라이는 이혼 6년 만에 재혼 소식을 전해 화제를 모았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr