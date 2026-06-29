뮤지컬 '스파이 패밀리'(SPY×FAMILY)가 글로벌 스트리밍으로 전 세계 관객과 만난다.토호는 최근 뮤지컬 '스파이 패밀리'의 글로벌 스트리밍 서비스를 시작한다고 밝혔다. 이번 서비스는 글로벌 스트리밍 플랫폼 'KKTIX Live'를 통해 제공되며, 오는 7월 6일 프리미어를 시작으로 7월 7일부터 20일까지 온디맨드(VOD) 방식으로 시청할 수 있다. 서비스 대상 지역은 일본을 제외한 전 세계다.뮤지컬 '스파이 패밀리'는 엔도 타츠야의 동명 만화를 원작으로 한 작품이다. 2023년 도쿄에서 초연된 이후 공연을 이어왔으며, 2025년 새로운 캐스트와 함께 다시 무대에 올라 전국 투어를 마무리했다. 글로벌 스트리밍에 앞서 공식 트레일러도 공개됐다.이번 스트리밍은 나고야 미소노자 극장에서 열린 두 차례 공연을 각각 별도 버전으로 제공한다. 첫 번째 버전에는 키노우치 켄토, 카즈키 소라, 니시야마 미오 등이 출연하며, 두 번째 버전에는 모리사키 윈, 유즈키 후카, 무라카타 노노카 등이 주요 배역을 맡았다.원작 '스파이 패밀리'는 슈에이샤의 '소년 점프+'에서 연재된 작품으로, 스파이와 초능력자, 암살자가 서로의 정체를 숨긴 채 가족으로 살아가는 이야기를 담고 있다. 코미디와 서스펜스를 결합한 전개로 다양한 국가에서 인기를 얻고 있다.이번 뮤지컬은 G2가 대본과 작사, 연출을 맡았으며, 카미무라 슈헤이가 작곡과 편곡, 오케스트레이션 및 음악감독을 담당했다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr