이시언이 김동현, 넉살에게 육아, 결혼 생활에 관해 조언을 구했다. / 사진=이시언 유튜브 영상 캡처

이시언이 김동현, 넉살에게 육아, 결혼 생활에 관해 조언을 구했다. / 사진=이시언 유튜브 영상 캡처

배우 이시언이 아내의 산후우울증을 염려하며 김동현, 넉살에게 조언을 구했다.이시언은 지난 27일 유튜브 채널 '시언's쿨'에는 '아들 이름 정했습니다! 초보 아빠 이시언의 산후조리원 퇴소 전 육아 교육.온갖 드립과 꿀팁이 난무하는 4남매 아빠 김동현 & 2형제 아빠 넉살 선배님들의 미친(p) 케미'라는 영상이 게재됐다.'아빠 선배'인 김동현, 넉살은 선물을 사들고 이시언의 집을 찾았다. 이시언은 '아빠 선배'인 두 사람에게 육아 및 결혼 생활에 관해 궁금한 것들을 질문했다.이시언은 "산후우울증? 그게 뭐냐"며 "그게 안 오게끔 남편이 잘해야 된다더라"고 물었다. 김동현은 "육아는 24시간 해야하지 않나. 나랑 우리 와이프랑 공통적으로 하는 말은 임신부터 돌까지 제일 힘는 거 같다는 거다. 남편의 역할이 중요하다. 옆에서 같이 해주고 잠깐 잠깐씩이라도 에너지를 회복할 시간을 주는게 중요한 거 같다"고 조언했다. 이시언은 "아, 숨통이 틀 시간을 준다"며 납득했다.김동현은 "와이프가 원하는 걸 보면 뭔가 대단한 게 아니다. 아무도 없는 공간에서 혼자 방에서 핸드폰 보고 쉬고 맛있는 거 먹고 시켜먹고 자는 거다"라고 이야기했다. 넉살도 "애들 데리고 나가 주길 바란다"고 공감했다. 이시언은 "아~"라며 알아들었다. 넉살은 '돌만 지나면 셋이서 유모차 끌고도 다니고 애도 걷고 하니까 어디도 다니고 그러면 그때부터 재밌다"고 말했다.이시언은 4년간 교제한 서지승과 2021년 결혼했다. 부부는 지난 5월 22일 아들을 얻었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr