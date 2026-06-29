배우 이시언이 아내의 산후우울증을 염려하며 김동현, 넉살에게 조언을 구했다.
이시언은 지난 27일 유튜브 채널 '시언's쿨'에는 '아들 이름 정했습니다! 초보 아빠 이시언의 산후조리원 퇴소 전 육아 교육.온갖 드립과 꿀팁이 난무하는 4남매 아빠 김동현 & 2형제 아빠 넉살 선배님들의 미친(p) 케미'라는 영상이 게재됐다.
'아빠 선배'인 김동현, 넉살은 선물을 사들고 이시언의 집을 찾았다. 이시언은 '아빠 선배'인 두 사람에게 육아 및 결혼 생활에 관해 궁금한 것들을 질문했다. 이시언은 "산후우울증? 그게 뭐냐"며 "그게 안 오게끔 남편이 잘해야 된다더라"고 물었다. 김동현은 "육아는 24시간 해야하지 않나. 나랑 우리 와이프랑 공통적으로 하는 말은 임신부터 돌까지 제일 힘는 거 같다는 거다. 남편의 역할이 중요하다. 옆에서 같이 해주고 잠깐 잠깐씩이라도 에너지를 회복할 시간을 주는게 중요한 거 같다"고 조언했다. 이시언은 "아, 숨통이 틀 시간을 준다"며 납득했다.
김동현은 "와이프가 원하는 걸 보면 뭔가 대단한 게 아니다. 아무도 없는 공간에서 혼자 방에서 핸드폰 보고 쉬고 맛있는 거 먹고 시켜먹고 자는 거다"라고 이야기했다. 넉살도 "애들 데리고 나가 주길 바란다"고 공감했다. 이시언은 "아~"라며 알아들었다. 넉살은 '돌만 지나면 셋이서 유모차 끌고도 다니고 애도 걷고 하니까 어디도 다니고 그러면 그때부터 재밌다"고 말했다.
이시언은 4년간 교제한 서지승과 2021년 결혼했다. 부부는 지난 5월 22일 아들을 얻었다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
이시언은 지난 27일 유튜브 채널 '시언's쿨'에는 '아들 이름 정했습니다! 초보 아빠 이시언의 산후조리원 퇴소 전 육아 교육.온갖 드립과 꿀팁이 난무하는 4남매 아빠 김동현 & 2형제 아빠 넉살 선배님들의 미친(p) 케미'라는 영상이 게재됐다.
'아빠 선배'인 김동현, 넉살은 선물을 사들고 이시언의 집을 찾았다. 이시언은 '아빠 선배'인 두 사람에게 육아 및 결혼 생활에 관해 궁금한 것들을 질문했다. 이시언은 "산후우울증? 그게 뭐냐"며 "그게 안 오게끔 남편이 잘해야 된다더라"고 물었다. 김동현은 "육아는 24시간 해야하지 않나. 나랑 우리 와이프랑 공통적으로 하는 말은 임신부터 돌까지 제일 힘는 거 같다는 거다. 남편의 역할이 중요하다. 옆에서 같이 해주고 잠깐 잠깐씩이라도 에너지를 회복할 시간을 주는게 중요한 거 같다"고 조언했다. 이시언은 "아, 숨통이 틀 시간을 준다"며 납득했다.
김동현은 "와이프가 원하는 걸 보면 뭔가 대단한 게 아니다. 아무도 없는 공간에서 혼자 방에서 핸드폰 보고 쉬고 맛있는 거 먹고 시켜먹고 자는 거다"라고 이야기했다. 넉살도 "애들 데리고 나가 주길 바란다"고 공감했다. 이시언은 "아~"라며 알아들었다. 넉살은 '돌만 지나면 셋이서 유모차 끌고도 다니고 애도 걷고 하니까 어디도 다니고 그러면 그때부터 재밌다"고 말했다.
이시언은 4년간 교제한 서지승과 2021년 결혼했다. 부부는 지난 5월 22일 아들을 얻었다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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