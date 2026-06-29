캐서린 라가이아가 '모아나'에 출연했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

드웨인 존슨이 마우이를 연기하며 자신의 할아버지인 피터 마이비아 대추장을 떠올렸다./사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'모아나'의 토마스 케일 감독/사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

3만2000대 1의 경쟁률응 뚫은 캐서린 라가이아 표 '모아나'(감독 토마스 케일)가 세상에 나온다. 인기 애니메이션의 실사화 영화인 이 작품이 애니메이션 때의 감동을 이어갈지 주목된다.29일 영화 '모아나'의 화상 기자간담회가 열렸다. 배우 드웨인 존슨, 캐서린 라가이아와 토마스 카일 감독이 참석했다.'모아나'는 바다가 선택한 소녀 모아나가 전설의 영웅 마우이와 함께 저주에 빠진 섬을 구하기 위해 미지의 바다로 떠나는 오션 어드벤처다.토마스 감독은 "3만2000명의 지원자가 있었다"며 "배우로서 연기하기 어려운 소양을 찾았는데, 캐서린이 제출한 테이프를 처음 봤을 때 노래를 부르는 모습이 아직도 생생하게 생각난다. 노래도 잘하지만 스토리텔링 능력도 뛰어났고, 모아나의 감정을 분명히 이해하고 부르고 있다는 느낌이 들었다"고 칭찬했다.캐서린 라가이아는 "이번 작품을 통해서 2016년 애니메이션 '모아나'에 대한 헌사를 보내고 싶었다. 그 시절, 태평양 섬 여성을 대표하는 훌륭한 여성 캐릭터가 잘 만들어졌기에나 어릴 때부터 그런 캐릭터를 보고 자랐다. 그런 대표성 가진 캐릭터를 보고 자란 것이 나를 모아나와 비슷한 결을 가진 사람으로 자라게 했다"라고 말했다. 이어 "모아나의 대담함, 호기심 등을 존경하다보니 나도 그런 특징을 가지게 됐다. 연기를 하면서도 그런 부분을 강조하고 싶었다"라고 전했다.드웨인은 이 작품의 배우이자 프로듀서로 참석했다. 원작 애니메이션에서 마우이의 목소리를 맡아 많은 사랑을 받은 데 이어 이번에는 직접 마우이로 분한다.그는 "할아버지를 생각하며 강조하고 싶었던 마우이의 특징은 '약함' 같다"고 전했다. 이어 "애니메이션에서 모습처럼 마우이는 매력적인 캐릭터인데, 이런 것은 많은 사람들이 이상적으로 생각하는 부분인 거 같다. 하지만 실사화에서 연기하는 사람은 인간이다 보니 인간다운 진정성을 더하고 싶고, 우리가 대표하는 게 실제 문화권, 사람들이다 보니 남성성뿐 아니라 나약함도 보여주고 싶었다"고 설명했다.드웨인은 "나약함을 있는 그대로 드러내는 건 어렵다. 하지만 마우이는 그걸 드러내는 용기가 있었고, 마우이가 버려졌다는 상처를 털어놓고, 그걸 드러내는 순간이 모아나로부터였다는 게 아름다운 거 같다"고 캐릭터들에 관해 이야기했다. 또한 "모아나는 마우이의 본연의 모습을 들여다본다는 점이 특별한 거 같다"며 "이 둘의 호흡이 이번 영화에서 잘 나타난다"고 덧붙였다.토마스 케일 감독은 "가장 깊은 울림을 주는 지점은 '네가 어디로 가든 항상 너와 함께할 거야'라는 대사"라며 "모두가 공감할 수 있는 내용이다. 혼자가 아니라는 것을 깨닫는다면 새로운 도전을 할 수 있게 된다"고 설명했다.특히 그는 원작 '모아나'를 언급하며 "지금의 삶을 살 수 있는 것도 선조의 노력 덕분"이라고 했다. 또한 "원작 '모아나'를 향한 존경심을 기반으로 그들의 유산을 이어받는 영화를 만들었다. 덕분에 우리 영화가 만들어질 수 있었다. 원작 팬들에게도 동반자가 될 수 있는 영화가 되길 바란다"고 당부했다.'모아나'는 오는 7월 8일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr