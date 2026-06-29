드웨인 존슨이 마우이를 연기하며 자신의 할아버지인 피터 마이비아 대추장을 떠올렸다./사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

드웨인 존슨이 한국 관객들에게 당부의 말을 남겼다.29일 영화 ‘모아나’의 화상 기자간담회가 열렸다. 이날 드웨인 존슨, 캐서린 라가이아와 토마스 카일 감독이 참석했다.이날 드웨인 존슨은 "내가 한국에 여러차례 방문하고 여러 작품도 개봉한 적 있는데, '모아나'는 아주 큰 자부심을 가지고 개봉하는 영화다. 한국 팬 분들이 많이 봐주셨으면 좋겠다"며 "폴리네시아 문화가 한국 문화와 크게 다르지 않다고 생각하고, 많은 가치관을 한국에서 공유할 수 있다고 생각하기 때문에 꼭 봐주셨으면 좋겠다. 올여름 아름답고 장대한 영화, 완벽한 '서머 무비'가 될 것 같다"고 말했다.한편 영화 ‘모아나’는 바다가 선택한 소녀 모아나가 전설의 영웅 마우이와 함께 저주에 빠진 섬을 구하기 위해 미지의 바다로 떠나는 올여름 가장 눈부신 오션 어드벤처다. 드웨인은 이 작품의 배우이자 프로듀서로 참석했다. 원작 애니메이션에서 마우이의 목소리를 맡아 많은 사랑을 받은 데 이어 이번에는 직접 마우이로 분한다.'모아나'는 오는 7월 8일 개봉된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr