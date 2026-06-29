ENHYPEN Brand Renewal Film / BELIFT LAB (HYBE)

ENHYPEN Brand Renewal Film / BELIFT LAB (HYBE)

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 팀의 확장된 비전을 담은 새 로고와 브랜드 리뉴얼 필름을 공개했다.소속사 빌리프랩(BELIFT LAB)에 따르면 이번 브랜드 리뉴얼은 엔하이픈의 고유한 정체성을 강화하고 향후 나아갈 방향성을 제시하기 위해 기획됐다. 데뷔 이래 팀을 정의해 온 '연결'이라는 개념을 바탕으로, 이를 '다차원적 연결'로 확장한 것이 특징이다.소속사는 엔하이픈이 음악을 통해 사람과 세계를 연결하는 것에 그치지 않고, 다양한 형태의 연결을 직접 창조하고 확장하는 주체로 거듭나는 것을 목표로 삼았다고 설명했다.새로운 시각적 정체성이 반영된 로고는 기존 하이픈 기호를 팀명 옆에서 'EN'을 감싸는 프레임 형태로 변형했다. 이는 연결을 만들어내고 확장하는 엔하이픈의 역할과 성장을 상징한다.로고와 함께 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 'ENHYPEN (엔하이픈) Brand Renewal Film'(엔하이픈 브랜드 리뉴얼 필름)도 공개됐다. 영상은 하나의 점이 선, 면, 입체 구조로 변형되는 과정을 시각화해 관계를 새로운 채널과 크리에이티브 방식으로 확장하겠다는 의도를 담아냈다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr