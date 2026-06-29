그룹 아이들/CUBE 엔터테인먼트

그룹 아이들의 신곡 'Gimme Dat Love' 콘셉트 사진이 베일을 벗었다.소속사 큐브 엔터테인먼트는 29일 0시 공식 SNS를 통해 미니 9집 'We made' 타이틀곡 'Gimme Dat Love'의 첫 번째 콘셉트 이미지를 선보였다.개인별 이미지에는 민소매와 스포티한 하의를 조합한 편안한 차림의 멤버들이 순차적으로 등장한다. 습기 찬 화장실을 공간 배경으로 설정하고, 물광 메이크업과 열화상 효과를 적용해 계절감을 연출한 것이 특징이다.함께 공개된 단체 사진 속 멤버들은 노을을 배경으로 소파에 기대어 앉은 구도를 연출했다. 다섯 멤버의 시선 처리를 통해 이번 신곡이 지닌 분위기를 시각화했다.'Gimme Dat Love'는 휘파람 소리와 멜로디 라인이 결합된 곡으로, 직관적인 사랑의 감정을 팀의 특색에 맞춰 표현했다. 이에 앞서 오디오 음원 일부를 선공개하며 곡에 대한 주목도를 높인 바 있다.이번 미니 9집 'We made'는 과거 발매한 미니 2집 'I made'와 연계되는 음반명을 채택해 팀의 서사를 연결한다. 이번에 공개된 첫 콘셉트 이미지를 기점으로 향후 프로모션 콘텐츠가 차례대로 베일을 벗을 예정이다.한편, 아이들은 지난 27일과 28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 월드투어 'Syncopation' 공연을 진행했다. 이들은 오는 7월 6일 오후 6시 주요 음원 사이트에 미니 9집 'We made'를 발매하고 본격적인 활동을 시작한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr