변요한이 '손 없는 날'의 주연을 맡았다. / 사진제공=CGV 픽처스, KC벤처스

'손 없는 날'이 크랭크인했다. / 사진제공=CGV 픽처스, KC벤처스

안재홍이 '손 없는 날'에 출연한다. / 사진제공=CGV 픽처스, KC벤처스

하윤경이 '손 없는 날'에 출연한다. / 사진제공=CGV 픽처스, KC벤처스

영화 '손 없는 날'(감독 허정)이 캐스팅을 확정하고 크랭크인 소식을 전했다. 변요한, 안재홍, 하윤경이 출연을 확정한 가운데 최근 대본 리딩을 마치고 지난 14일 촬영에 돌입했다. 제작진은 이날 배우들의 첫 호흡이 담긴 리딩 스틸도 함께 공개했다.'손 없는 날'은 가장 길한 날 새집으로 이사를 앞둔 우진(안재홍 분)이 아내 희연(하윤경 분)에게 이상 징후가 나타난 뒤, 신내림을 받아야 한다는 무당 태주(변요한 분)를 만나며 하루 동안 벌어지는 일을 그린 미스터리 장르 영화다.변요한은 만신의 제자이자 실력 있는 무당 태주를 연기한다. 태주는 원인을 알 수 없는 일을 겪는 우진과 희연 앞에 나타나는 인물이다. 변요한은 '파반느', '그녀가 죽었다', '한산: 용의 출현' 등에 이어 이번 작품에서도 강렬한 에너지를 보여줄 예정이다.안재홍은 눈에 보이는 것만 믿는 변호사 우진 역을 맡았다. 설명하기 어려운 현상 속에서도 이성과 논리로 상황을 해결하려는 인물이다. 변요한과는 이번 작품에서 처음 호흡을 맞춘다. 두 사람의 연기 시너지가 기대된다. 최근 안재홍은 영화 '하이파이브', 드라마 '마스크걸' 이어 특별출연한 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 존재감을 또 한 번 발휘했다.하윤경은 우진의 아내 희연 역을 마았다. 이한 현상을 겪으며 사건의 중심에 놓이는 인물로, 극의 미스터리를 이끌어간다. 하윤경은 영화 딸에 대하여', 드라마 '언더커버 미쓰홍', '이상한 변호사 우영우' 등을 통해 섬세한 연기로 공감을 이끌어낸 바 있다.연출은 '숨바꼭질', '장산범' 등을 선보인 허정 감독이 맡았다. 일상적인 공간에서 긴장감을 끌어내는 연출로 알려진 허정 감독이 이번 작품에서는 어떤 분위기를 선보일지 관심을 모은다. 제작은 에이리스터스튜디오와 비에이엔터테인먼트가 맡았다.'손 없는 날'은 2025년 투자 배급 사업에 진출하며 새롭게 설립한 GV 픽처스의 메인 투자·배급 작품이다. CGV 픽처스는 투자·배급 사업 확대 이후 하반기 '오케이 마담2' 개봉도 준비하고 있다.'손 없는 날'은 지난 14일 크랭크인했으며 현재 촬영을 진행 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr