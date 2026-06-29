그룹 보이넥스트도어 / 사진제공=KOZ 엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 국내외 차트에서 좋은 성과를 보인 가운데, 첫 번째 정규앨범 'HOME' 활동을 마무리했다.보이넥스트도어는 지난 28일 SBS '인기가요'를 끝으로 정규 1집 'HOME' 활동을 마쳤다. 'HOME'은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 16위에 오르며 자체 최고 순위를 기록했다. 여섯 번째 연속 차트인에 성공했고, '월드 앨범' 차트 1위와 '톱 앨범 세일즈' 2위에도 이름을 올렸다.국내에서는 한터차트 기준 초동 판매량 108만 5715장을 기록하며 네 번째 연속 밀리언셀러를 달성했다. 한터차트와 써클차트 주간 앨범 차트 1위를 차지했고, 일본에서는 오리콘 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 앨범 랭킹, 빌보드 재팬 '톱 앨범 세일즈'와 '핫 앨범' 차트에서도 정상에 올랐다.타이틀곡 'VIRAL'이 수록된 'HOME'은 여섯 멤버 전원이 크레디트에 참여한 앨범이다. 그룹의 경험과 이야기를 바탕으로 한 음악을 담았다.한편 보이넥스트도어는 오는 7월 17일부터 19일까지 서울 KSPO DOME에서 첫 월드투어 'KNOCK ON Vol.2'를 시작한다. 팬클럽 선예매에서 3회 공연 모두 매진됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr