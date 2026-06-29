이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 가수 린이 백지영에게 가장 먼저 이혼을 털어놓으려 했던 사연을 공개했다.28일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 오랜 절친인 백지영과 린이 만나 일상을 나누며 속마음을 털어놓는 모습이 그려졌다.이날 두 사람은 MZ세대 유행과 신조어를 이야기하며 웃음을 나누던 중 자연스럽게 가족과 결혼에 대한 대화로 화제를 옮겼다.백지영은 남편 정석원, 딸 하임과 함께하는 일상을 전하며 "부부의 인연은 가장 신비롭고 신성한 것 같다. 하지만 지킬 수 없을 만큼 힘든 순간도 있다"고 담담하게 말했다.이어 그는 "그래도 헤어지는 게 훨씬 더 어려운 일인 것 같다. 네가 그 이야기를 했을 때 정말 많이 힘들었겠다는 생각이 들었다"며 린의 이혼 당시를 떠올렸다.린 역시 그날을 차분히 회상했다. 그는 "언니한테 제일 먼저 말하려고 '불후의 명곡' 녹화를 마치고 바로 달려갔다. 그런데 그 자리에 윤종신 오빠와 김범수 오빠도 있었다"고 운을 뗐다.이어 "언니한테만 조용히 이야기하려고 했는데 언니가 이미 '세진이가 할 얘기 있대'라고 말해버렸다. 그 말을 듣자 종신 오빠가 '할 얘기가 있는 거면 이혼 아니면 임신인데'라고 하더라"고 밝혀 모두를 웃게 했다.예상치 못한 상황이었지만 오히려 마음은 한결 가벼워졌다고 털어놨다. 린은 "다들 너무 자연스럽게 받아들여 주셨다. 누군가에게 공식적으로 이야기했다는 것만으로도 마음이 편해졌고, 그렇게 잘 지나갈 수 있었다"고 솔직한 심경을 전했다.백지영은 당시를 떠올리며 "나는 네 이야기를 듣고 너무 속상했다"고 공감했고, 두 사람은 서로를 위로하며 변함없는 우정을 드러냈다.한편 린은 지난해 가수 이수와 결혼 11년 만에 이혼 소식을 전한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr