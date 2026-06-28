배우 김규리가 악성 댓글 작성자에 대한 실형 선고 사실을 알리며 판결문 일부를 공개했다./사진=텐아시아DB, 김규리 SNS

배우 김규리가 악성 댓글 작성자에 대한 실형 선고 사실을 알리며 판결문 일부를 공개했다./사진=텐아시아DB,

배우 김규리가 악성 댓글 작성자에 대한 실형 선고 사실을 알리며 판결문 일부를 공개했다.김규리는 28일 자신의 계정에 대전지방법원 판결문 일부를 올리고 "남의 방에 들어와 오물을 투척하려는 분들께 미리 알려드립니다"라는 글을 게재했다.김규리에 따르면 대전지방법원은 지난 22일 김규리에 대한 모욕적인 글을 565회 이상 게시한 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년의 실형을 선고했다. 공개된 판결문에는 '피고인을 징역 1년에 처한다'는 주문이 담겼다.김규리는 해당 악플러가 인터넷 커뮤니티 공개 게시판에 장기간 모욕성 게시물을 올렸다고 밝혔다. 법원은 이 같은 행위로 김규리가 극심한 정신적 고통을 겪은 점 등을 고려해 실형을 선고한 것으로 전해졌다.김규리는 판결문 내용을 공유한 뒤 "뭐……그렇다고요"라고 덧붙이며 악성 댓글에 대한 경고의 뜻을 우회적으로 전했다.앞서 김규리는 2008년 미국산 소고기 수입 반대 촛불집회와 관련한 글을 올린 뒤 악성 댓글과 허위사실 유포에 시달려왔다. 이후 이명박 정부 당시 문화계 블랙리스트에 이름을 올렸고, 2017년 관련 재판에서 승소했다.김규리는 지난해에도 악플러를 상대로 법적 대응을 예고한 바 있다. 이번 실형 선고 사실을 공개하면서 악성 댓글에 대한 강경 대응 기조를 다시 한번 분명히 했다.남의 방에 들어와서오물을 투척하려는 분들께 미리 알려드립니다.며칠 전에 이런 일이 있었습니다.대전지방법원은 2026. 6. 22.이xx 씨에게배우 김규리에 대한 모욕적인 글을565회 이상 게시하였다는 사실에 대해유죄를 인정,징역 1년의 실형을 선고하였습니다.판결문에 따르면,이 악플러는인터넷 사이트 ‘디씨인사이드’ 공개 게시판에,장기간에 걸쳐배우 김규리에 대한 모욕을 담은 게시물 다수를 게시하였습니다.법원은 피고인의 행위로배우 김규리가 극심한 정신적 고통을 겪었다는 사실을 고려하여,피고인에게 실형을 선고하였습니다.뭐……그렇다고요~이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr