100억대 자산가가 저지른 끔찍한 살인 사건의 비밀을 파헤친다./사진제공=SBS

서초 캐리어 살인 사건이 공개된다.오는 27일 오후 11시 10분 방송되는 SBS ‘그것이 알고 싶다’에서는 100억대 자산가가 저지른 끔찍한 살인 사건의 비밀을 파헤친다.틈만 나면 어려운 사람들에게 쌀과 연탄 등 생필품을 나누어주고, 어린이를 위한 봉사활동에도 늘 앞장섰다는 60세 남성 이 씨. 100억대의 자산가이자 이른바 ‘봉사왕’이었던 그가 지난 3월 30일 이후 갑자기 연락이 두절되자 지인은 경찰에 실종 신고를 했다.놀랍게도 며칠 뒤 뉴스에 등장한 이 씨. 3월 30일 서울 서초구에서 50대 여성이 살해됐는데, 시신을 파란색 대형 캐리어에 담아 충북 음성군의 한 야산 배수로에 유기하다 검거된 이가 바로 이 씨였다. 유기 현장에서 현행범으로 체포되었다.“저희 어머니가 피해자고, 가해자가 저희 부예요. 사람의 탈을 쓴 악마입니다.” - 피해자 아들피해자는 이 씨와 28년간 부부관계를 유지해오다 사건 발생 3개월 전 이혼한 아내였다. 이 씨는 그날 재산분할 소송 관련 말다툼을 하다가 전처로부터 뺨을 맞고 안경이 날아가자 흥분했다고 주장했다. 그녀를 제압하는 과정에서 목을 졸라 우발적으로 살해했다는 것이다.시신을 캐리어에 넣고 차에 실은 뒤, 강원도 영월군을 거쳐 충북 음성군까지 총 243km를 주행한 이 씨. 전처를 살해한 죄책감에 자신도 극단적인 선택을 하려 했고, 부모님께 마지막 인사를 드리기 위해 부모님의 묘소가 있는 두 곳을 찾았다는 그의 주장은 사실일까.또 하나 놀라운 사실은, 재산분할 소송을 진행하던 피해자뿐 아니라 두 아들 역시 이 씨의 재산 규모에 대해 몰랐다는 사실이다. 부모로부터 물려받은 자산으로 부동산 임대수익만 월 천만 원에 달하는 자산가였지만, 이 씨는 이 사실을 가족에게조차 숨겼다.“이 씨가 ‘너희 할아버지 때도 비슷하게 의심받았는데 조용히 넘어갔다. 이번에도 조용히 넘어갈 거다.‘ 하더라고요.” - 피해자 아들집 안에서 늘 두려움의 대상이었다는 아버지 이 씨. 아들과의 마지막 통화에서 언급한 ’할아버지의 죽음 당시 받았다는 의심‘은 뭘까. 이 씨 곁에서 발생한 또 다른 의문스러운 죽음의 내막솨 봉사왕으로 알려진 이 씨의 진짜 얼굴을 파헤친다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr