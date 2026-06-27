서초 캐리어 살인 사건이 공개된다.
오는 27일 오후 11시 10분 방송되는 SBS ‘그것이 알고 싶다’에서는 100억대 자산가가 저지른 끔찍한 살인 사건의 비밀을 파헤친다.
틈만 나면 어려운 사람들에게 쌀과 연탄 등 생필품을 나누어주고, 어린이를 위한 봉사활동에도 늘 앞장섰다는 60세 남성 이 씨. 100억대의 자산가이자 이른바 ‘봉사왕’이었던 그가 지난 3월 30일 이후 갑자기 연락이 두절되자 지인은 경찰에 실종 신고를 했다.
놀랍게도 며칠 뒤 뉴스에 등장한 이 씨. 3월 30일 서울 서초구에서 50대 여성이 살해됐는데, 시신을 파란색 대형 캐리어에 담아 충북 음성군의 한 야산 배수로에 유기하다 검거된 이가 바로 이 씨였다. 유기 현장에서 현행범으로 체포되었다.
“저희 어머니가 피해자고, 가해자가 저희 부예요. 사람의 탈을 쓴 악마입니다.” - 피해자 아들
피해자는 이 씨와 28년간 부부관계를 유지해오다 사건 발생 3개월 전 이혼한 아내였다. 이 씨는 그날 재산분할 소송 관련 말다툼을 하다가 전처로부터 뺨을 맞고 안경이 날아가자 흥분했다고 주장했다. 그녀를 제압하는 과정에서 목을 졸라 우발적으로 살해했다는 것이다.
시신을 캐리어에 넣고 차에 실은 뒤, 강원도 영월군을 거쳐 충북 음성군까지 총 243km를 주행한 이 씨. 전처를 살해한 죄책감에 자신도 극단적인 선택을 하려 했고, 부모님께 마지막 인사를 드리기 위해 부모님의 묘소가 있는 두 곳을 찾았다는 그의 주장은 사실일까.
또 하나 놀라운 사실은, 재산분할 소송을 진행하던 피해자뿐 아니라 두 아들 역시 이 씨의 재산 규모에 대해 몰랐다는 사실이다. 부모로부터 물려받은 자산으로 부동산 임대수익만 월 천만 원에 달하는 자산가였지만, 이 씨는 이 사실을 가족에게조차 숨겼다.
“이 씨가 ‘너희 할아버지 때도 비슷하게 의심받았는데 조용히 넘어갔다. 이번에도 조용히 넘어갈 거다.‘ 하더라고요.” - 피해자 아들
집 안에서 늘 두려움의 대상이었다는 아버지 이 씨. 아들과의 마지막 통화에서 언급한 ’할아버지의 죽음 당시 받았다는 의심‘은 뭘까. 이 씨 곁에서 발생한 또 다른 의문스러운 죽음의 내막솨 봉사왕으로 알려진 이 씨의 진짜 얼굴을 파헤친다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
오는 27일 오후 11시 10분 방송되는 SBS ‘그것이 알고 싶다’에서는 100억대 자산가가 저지른 끔찍한 살인 사건의 비밀을 파헤친다.
틈만 나면 어려운 사람들에게 쌀과 연탄 등 생필품을 나누어주고, 어린이를 위한 봉사활동에도 늘 앞장섰다는 60세 남성 이 씨. 100억대의 자산가이자 이른바 ‘봉사왕’이었던 그가 지난 3월 30일 이후 갑자기 연락이 두절되자 지인은 경찰에 실종 신고를 했다.
놀랍게도 며칠 뒤 뉴스에 등장한 이 씨. 3월 30일 서울 서초구에서 50대 여성이 살해됐는데, 시신을 파란색 대형 캐리어에 담아 충북 음성군의 한 야산 배수로에 유기하다 검거된 이가 바로 이 씨였다. 유기 현장에서 현행범으로 체포되었다.
“저희 어머니가 피해자고, 가해자가 저희 부예요. 사람의 탈을 쓴 악마입니다.” - 피해자 아들
피해자는 이 씨와 28년간 부부관계를 유지해오다 사건 발생 3개월 전 이혼한 아내였다. 이 씨는 그날 재산분할 소송 관련 말다툼을 하다가 전처로부터 뺨을 맞고 안경이 날아가자 흥분했다고 주장했다. 그녀를 제압하는 과정에서 목을 졸라 우발적으로 살해했다는 것이다.
시신을 캐리어에 넣고 차에 실은 뒤, 강원도 영월군을 거쳐 충북 음성군까지 총 243km를 주행한 이 씨. 전처를 살해한 죄책감에 자신도 극단적인 선택을 하려 했고, 부모님께 마지막 인사를 드리기 위해 부모님의 묘소가 있는 두 곳을 찾았다는 그의 주장은 사실일까.
또 하나 놀라운 사실은, 재산분할 소송을 진행하던 피해자뿐 아니라 두 아들 역시 이 씨의 재산 규모에 대해 몰랐다는 사실이다. 부모로부터 물려받은 자산으로 부동산 임대수익만 월 천만 원에 달하는 자산가였지만, 이 씨는 이 사실을 가족에게조차 숨겼다.
“이 씨가 ‘너희 할아버지 때도 비슷하게 의심받았는데 조용히 넘어갔다. 이번에도 조용히 넘어갈 거다.‘ 하더라고요.” - 피해자 아들
집 안에서 늘 두려움의 대상이었다는 아버지 이 씨. 아들과의 마지막 통화에서 언급한 ’할아버지의 죽음 당시 받았다는 의심‘은 뭘까. 이 씨 곁에서 발생한 또 다른 의문스러운 죽음의 내막솨 봉사왕으로 알려진 이 씨의 진짜 얼굴을 파헤친다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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