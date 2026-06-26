그룹 에이티즈 / 사진제공= KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 26일 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'('골든 아워 : 파트 5')를 발매한다.'GOLDEN HOUR : Part.5'는 이날 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. 'GOLDEN HOUR' 시리즈를 잇는 앨범으로, 멤버 홍중과 민기가 수록곡 전곡의 작사에 참여했다.타이틀곡 'BAD'는 브라질리안 펑크를 기반으로 한 댄스곡이다. 리드미컬한 비트와 후렴이 특징이다. 앨범에는 'MAMACITA'(마마시타), 'TOXIN'(톡신), 'Fallin''(폴린), 'Body'(바디) 등 총 5곡이 수록됐으며, 라틴 트랩과 R&B, EDM 등 다양한 장르를 담았다.발매에 앞서 공개된 'BAD' 뮤직비디오 티저에는 할리우드 배우 체이스 인피니티(Chase Infiniti)가 출연했다. 뮤직비디오는 앨범 발매와 함께 공개된다.한편 에이티즈는 컴백 이후 오는 28일 영국 런던에서 열리는 '브리티시 서머 타임 하이드 파크(British Summer Time Hyde Park)'에 헤드라이너로 출연한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr