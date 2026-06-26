허영지와 대성이 열애설에 휩싸였으나 대성 측은 이를 부인했다. / 사진=텐아시아DB

대성이 허영지와의 열애설을 해명했다. / 사진='집대성' 캡처

그룹 빅뱅의 멤버 대성이 카라 허영지와의 열애설에 대해 직접 입장을 밝혔다.지난 25일 유튜브 채널 '집대성'에는 '다 밝히겠습니다'라는 제목의 예고편 영상이 올라왔다.영상에서 대성은 '20년 만의 열애설'이라는 자막과 함께 최근 불거진 열애설을 언급했다. 그는 "네이버에 들어가니까 '알앤디컴퍼니 공식' 이런 식으로 올라갔더라. 보통 상식적으로 사실 확인을 하려면, 공식 입장이면 나한테 얘기해야 한다. (그런데) 나한테 '아니다'라고 했다고 말도 없었다"라고 말했다.이어 대성은 카메라를 바라보며 "이거(카메라) 돌고 있죠?", "진짜로, 이건 진짜다", "내가 원래" 등의 말을 하며 이목을 끌었다. 과연 대성이 열애설과 관련해 또 어떤 이야기를 이어갈지 관심이 쏠린다.한편 지난 20일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 대성과 허영지가 마마무 콘서트 현장에서 함께 있던 사진이 확산되며 열애설이 불거졌다. 사진에는 두 사람이 무대를 관람하며 자연스럽게 대화를 나누고 응원봉을 살펴보는 모습이 담겼다.이와 관련해 대성 소속사 알앤디컴퍼니 관계자는 22일 텐아시아에 "두 사람은 친한 동료 사이"라며 열애설을 일축했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr