배우 박신혜가 둘째 임신 중인 근황을 전했다.
26일 박신혜는 자신의 SNS에 "캬 오랜만에 귀가 트이네"라는 글과 함께 음원 사이트 캡처 화면이 게재됐다. 사진에는 밴드 넬의 신보 'Don't Let Me Go'(돈 렛 미 고)가 재생되고 있다. 최근 둘째 임신 소식을 전한 그는 넬 특유의 서정적인 가사와 튀는 멜로디에 푹 빠진 모습으로 태교에 전념 중인 근황을 전했다.
그는 2022년 첫째 임신 당시에도 인디 밴드 노리플라이의 노래를 청취하며 음악 태교를 해온 바 있다. 박신혜는 둘째 임신 중인 지금도 밴드 음악을 즐겨듣는 것으로 보인다.
앞서, 박신혜는 최근 남편이자 배우 최태준과 함께 싱가포르 여행을 떠난 바 있다. 해당 여행에는 배우 배용준 박수진 부부도 함께해 화제를 모았다. 당시 목격담에 따르면 최태준은 세 아이를 전담 육아하는 헌신적인 남편의 모습으로 훈훈함을 더했다.
한편, 박신혜는 최태준과 4년 열애 끝 지난 2020년 부부의 연을 맺어 슬하에 아들을 두고 있다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
26일 박신혜는 자신의 SNS에 "캬 오랜만에 귀가 트이네"라는 글과 함께 음원 사이트 캡처 화면이 게재됐다. 사진에는 밴드 넬의 신보 'Don't Let Me Go'(돈 렛 미 고)가 재생되고 있다. 최근 둘째 임신 소식을 전한 그는 넬 특유의 서정적인 가사와 튀는 멜로디에 푹 빠진 모습으로 태교에 전념 중인 근황을 전했다.
그는 2022년 첫째 임신 당시에도 인디 밴드 노리플라이의 노래를 청취하며 음악 태교를 해온 바 있다. 박신혜는 둘째 임신 중인 지금도 밴드 음악을 즐겨듣는 것으로 보인다.
앞서, 박신혜는 최근 남편이자 배우 최태준과 함께 싱가포르 여행을 떠난 바 있다. 해당 여행에는 배우 배용준 박수진 부부도 함께해 화제를 모았다. 당시 목격담에 따르면 최태준은 세 아이를 전담 육아하는 헌신적인 남편의 모습으로 훈훈함을 더했다.
한편, 박신혜는 최태준과 4년 열애 끝 지난 2020년 부부의 연을 맺어 슬하에 아들을 두고 있다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT