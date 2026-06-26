최미나수 프로필/사진제공=초록뱀엔터테인먼트

최미나수가 두산베어스의 시구자로 나선다.최미나수는 오는 27일 서울 잠실야구장에서 열리는 두산베어스와 KIA 타이거즈의 정규시즌 맞대결에서 최미나수가 두산베어스의 승리기원 시구를 진행한다.최미나수는 넷플릭스 '솔로지옥 5'에서 프로그램의 몰입도를 견인하는 존재감을 입증한 바 있다. 또 최근 tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'에서는 감각적인 스타일링, 적극적인 미션 수행 능력을 선보였다.최미나수는 "두산베어스의 시구를 하게 되어 기쁘다. 열심히 연습해서 시구자로서도 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 소감을 밝혔다.한편, 최미나수는 2026 글로벌OTT어워즈에서 한 해 동안 자신만의 색깔로 새로운 흐름을 만들어낸 아티스트에게 수여되는 라이징 스타상을 수상했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr