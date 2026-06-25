오은영이 반가운 금쪽이들과 재회한다. / 사진제공=채널A '요즘 육아-금쪽같은 내 새끼'

'요즘 육아-금쪽같은 내 새끼'의 6주년 특집이 방송된다. / 사진제공=채널A '요즘 육아-금쪽같은 내 새끼'

채널A '요즘 육아-금쪽같은 내 새끼'가 6주년을 맞아 그동안 프로그램을 거쳐 간 가족들의 달라진 근황을 공개한다. 음주운전 교통사고로 엄마를 잃었던 금쪽이는 어느덧 19세가 돼 성인을 앞둔 모습으로 오은영 박사와 재회한다. 선택적 함구증을 극복한 금쪽이를 비롯해 다양한 가족들의 변화와 성장 이야기가 시청자들을 다시 찾아간다.오는 26일 오후 9시 방송되는 채널A '요즘 육아-금쪽같은 내 새끼'에서는 프로그램 6주년을 맞아 그동안 출연했던 가족들의 근황이 공개된다.이날 스튜디오에는 아이들을 위해 변화를 선택했던 가족들이 한자리에 모인다. 오은영 박사와 출연 가족들은 오랜만에 재회해 방송 이후 달라진 일상과 성장 과정을 나눈다.먼저 관찰 영상에는 독박 육아로 우울증을 겪었던 202회 국제부부 가족의 근황이 담긴다. 사회로 복귀한 엄마를 대신해 아빠가 육아를 맡으며 달라진 가족의 일상이 공개된다. 이와 함께 아이에게 훈련과 장래희망을 강요했던 211회 싱글대디 가족, 공기를 삼키는 틱 증상을 보였던 224회 금쪽이, 언어 장벽으로 어려움을 겪었던 57회 캐나다 엄마 가족의 근황도 전해진다.프로그램 초창기에 출연해 많은 응원을 받았던 선택적 함구증 금쪽이도 등장한다. 중학교 입학을 앞둔 청소년으로 성장한 그는 현재 핸드볼 선수로 활동하는 것은 물론 학급 부회장까지 맡고 있다. 가족들과 식사하던 중 직접 주문하는 모습도 공개돼 눈길을 끈다.음주운전 교통사고로 엄마를 잃었던 금쪽이 가족도 스튜디오를 찾는다. 방송 당시 어린아이였던 금쪽이는 어느덧 19세가 돼 운전면허 필기시험을 준비하고 있다. 아버지와 서로를 의지하며 성장해 온 그는 성인이 되기 전 독립을 고민하는 등 한층 성숙해진 근황을 전한다.이 과정에서 금쪽이는 오은영 박사를 위해 직접 준비한 선물을 건네며 감사의 마음을 전했다. 어떤 선물이었을지 궁금증을 자극한다.'요즘 육아-금쪽같은 내 새끼' 6주년 특집은 오는 26일 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr