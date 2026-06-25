영화 '포커스'가 제30회 부천국제판타스틱영화제 공식 경쟁 부문에 초청됐다. / 사진제공=이오콘텐츠그룹

미스터리 호러 영화 '포커스'가 제30회 부천국제판타스틱영화제(BIFAN) 공식 경쟁 부문에 초청됐다. 이오콘텐츠그룹은 지난해 '강령: 귀신놀이'에 이어 2년 연속 '부천 초이스 코리안: 장편'(Bucheon Choice Korean Feature) 부문에 작품을 올리게 됐다. '포커스'는 영화제를 통해 처음 관객들과 만나며 개봉에 앞서 공개된다.'포커스'는 카메라에 포착된 정체불명의 존재를 둘러싸고 벌어지는 사건을 그린 미스터리 호러 영화다. 카메라라는 익숙한 소재를 활용해 '시선'을 공포의 대상으로 풀어내며 현실과 기록, 기억이 뒤섞이는 미스터리를 전개한다.'카메라에 찍힌 그것을 들여다본 순간 모든 것이 달라진다'는 이야기를 바탕으로 일상 속에서 점차 스며드는 공포와 인물들의 심리 변화를 담아낸다. 배우 안동구, 조혜정, 이규회, 이석형이 출연해 정체를 알 수 없는 존재와 마주한 인물들의 불안과 변화를 그린다.이번 선정으로 이오콘텐츠그룹은 지난해 '강령: 귀신놀이'에 이어 2년 연속 같은 경쟁 부문에 진출하게 됐다. '부천 초이스 코리안: 장편'은 매년 국내 장르영화 가운데 주목할 만한 작품을 선정하는 부천국제판타스틱영화제의 대표 경쟁 부문이다. 올해는 총 10편이 경쟁작으로 이름을 올렸다.오은영 이오콘텐츠그룹 대표는 "'포커스'가 부천국제판타스틱영화제 공식 경쟁 부문에 초청돼 뜻깊게 생각한다"며 "관객들이 영화관에서 작품이 전하는 공포와 긴장감을 직접 경험해보길 바란다"고 전했다.부천국제판타스틱영화제는 호러, 스릴러, 판타지, SF 등 다양한 장르영화를 소개하는 아시아 대표 장르영화제다. '포커스'는 오는 7월 3일과 12일 영화제를 통해 처음 관객들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr