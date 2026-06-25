2026 F1 싱가포르 그랑프리 공연 라인업에 이름을 올린 코르티스 포스터. / 사진제공=Singapore GP

그룹 코르티스(CORTIS)가 'F1 싱가포르 그랑프리 2026' 공연 라인업에 이름을 올렸다.코르티스는 오는 10월 9일부터 11일까지 싱가포르 마리나 베이 서킷에서 열리는 'F1 싱가포르 그랑프리 2026'에 출연한다. 대회 첫날인 10월 9일 파당 스테이지(Padang Stage)에서 공연을 펼칠 예정이며, 올해 라인업에 포함된 유일한 K팝 그룹이다.이번 공연에는 자넷 잭슨(Janet Jackson), 린쥔제(JJ Lin), DJ 스네이크(DJ Snake) 등도 함께 출연한다. F1 싱가포르 그랑프리는 아시아를 대표하는 모터스포츠 행사 중 하나로, 레이스와 함께 다양한 공연이 진행된다.코르티스는 올해 해외 무대 활동을 이어가고 있다. 지난 2월 NBA 올스타 위크엔드 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈'에서 K팝 가수 최초로 헤드라이너 무대에 올랐고, 최근에는 인도네시아 '알로뱅크 페스티벌(Allo Bank Festival)'에 출연했다.한편 코르티스는 오는 7월 첫 월드투어 'PUT YOUR PHONE DOWN'을 시작한다. 한국과 북미, 일본 등 9개 도시를 순회하며, 7월 31일과 8월 1일에는 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)' 무대에도 오른다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr