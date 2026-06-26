임윤아가 영화 '남편들'에 특별 출연했다./사진제공=넷플릭스

배우 임윤아(소녀시대 윤아)가 넷플릭스 영화 '남편들'에 특별 출연했다.임윤아가 특별 출연한 '남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 손을 잡은 전남편과 현남편의 구출 작전을 그린 코미디 액션 영화다. 작품은 공개 3일 만에 넷플릭스 글로벌 TOP10 비영어 영화 부문 2위에 올랐다.임윤아는 영화 말미 쿠키영상에서 빌런 용강(윤경호 분)의 아내로 등장했다. 짧은 분량이지만 강렬한 스타일링과 냉랭한 분위기로 존재감을 남기며 후속 이야기에 대한 궁금증을 더했다. 머리부터 발끝까지 과감한 스타일링과 절제된 표정, 담담한 말투만으로 긴장감을 형성하며 기존 이미지와 다른 분위기를 선보였다.다만 '남편들'이라는 작품 자체는 공개 이후 엇갈린 반응을 얻고 있다. 일각에서는 코미디 장르임에도 전개가 진부하고 올드하며 억지스럽다는 혹평이 쏟아졌다. 반면 쿠키영상에 등장한 임윤아의 새로운 캐릭터에는 관심이 쏠리며 흥미를 키웠다는 반응도 나왔다.혹평 속에서도 임윤아는 기존과 다른 분위기의 캐릭터를 선보이며 또 다른 연기 변신 가능성을 보여줬다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr