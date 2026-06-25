LE SSERAFIM "CRAZY" Concept Photo / Source Music (HYBE)

LE SSERAFIM 'PUREFLOW pt1' YUSU LILY Concept Pictures / Courtesy of HYBE

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 네 번째 미니앨범 타이틀곡 'CRAZY'(크레이지)가 일본 레코드협회(RIAJ) 스트리밍 부문 플래티넘 인증을 받았다.25일 일본 레코드협회에 따르면 'CRAZY'는 누적 재생 수 1억 회를 넘기며 스트리밍 부문 플래티넘 인증을 획득했다. 2024년 발매된 이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'과 영국 오피셜 싱글 톱100에 2주 연속 진입한 바 있다.이번 성과로 르세라핌은 일본 현지에서 누적 스트리밍 1억 회를 돌파한 여섯 번째 곡을 보유하게 됐다. 앞서 'ANTIFRAGILE'(안티프래자일)과 'Perfect Night'(퍼펙트 나이트)가 각각 누적 재생수 2억 회를 넘어서며 흥행을 견인했고, '피어리스'(FEARLESS), 'UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)'(언포기븐) '이지, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내'에 이어 'CRAZY'까지 플래티넘 인증 라인업에 추가됐다.일본 레코드협회는 매월 현지 누적 재생 수를 기준으로 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 더블 플래티넘(2억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상) 인증을 부여한다.르세라핌의 최근 활동도 차트에서 이어지고 있다. 정규 2집 'PUREFLOW PT.1'(퓨어플로우 파트 1)은 미국 빌보드 '월드 앨범' 차트 3위에 올랐고, 타이틀곡 'BOOMPALA'(붐팔라)는 '글로벌(미국 제외)' 차트 186위를 기록했다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr