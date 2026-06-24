벤 / 사진 = 알던 형수 유튜브 채널

가수 벤이 이혼을 결심하게 된 이유에 입을 열었다.24일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 ''내 모습이 너무 웃겨보일까' 싱글맘의 현실육아'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 벤은 이혼 과정을 회상하며 "끝낼 때는 너무 힘들었다. 이 사람과 그냥 헤어지는 게 아니었다. 나는 아이를 낳은 지 6개월 만에 선택한 거였다"고 말문을 열었다.그는 장기간 교제했던 상대와의 갈등에 대해 "사실상 5년을 안고 살았다고 이야기한다. 그 사람과 4,5년을 살면서 연인의 관계가 아니다 보니 신중해야 하지 않나. 그래서 참아도 보고, 화도 내보고 많은 걸 다양하게 (시도)해본 것 같다"고 고백했다.그러던 중 임신 사실을 알게 됐다는 벤은 "'이 아이가 날 살리러 왔구나' 싶었다. 너무 힘들 때 아이가 생겨서 난 어떤 일이 닥쳐도 행복할 것 같다고 생각했다"고 말했다. 그러면서도 그는 "그 순간에도 사고가 생기더라. 배신감 같은 감정이 너무 힘들었다"며 전 남편과의 지속적인 갈등을 토로하며 끝내 눈물을 보였다.벤은 이혼 결정이 쉽지 않았을 것 같다는 말에 "헤어지지 말까도 생각했고. 이게 정말 옳은 선택일까 고민했다"며 "앞을 봤다. 3년 뒤 딸이 여섯 살이 됐을 때 나는 괜찮아져 있을까 생각했는데 그때도 똑같은 생각을 할 것 같았다. 그럴 거면 빨리 정리를 하자"는 마음이 들었다고 털어놨다.끝으로 벤은 "아이를 가져서 '순산하고 오겠습니다'하고 이혼을 하지 않았나. 사람들이 나를 어떻게 볼지 너무 무서웠다. 몸이 떨릴 정도였다"면서도 "방송 이후 홀로 아이를 키우는 어머니들과 동료들에게 많은 응원을 받았다. 솔직하게 이야기함으로써 힘을 얻었다는 분들이 많아 다행이라고 생각했다"고 감사를 표했다.한편, 벤은 2019년 국제구호기관 W재단 이사장 이욱과 공개 열애 3개월 만에 백년가약을 맺었으나 결혼 3년 만, 출산 6개월 만에 파경을 맞았다. 현재 그는 딸 리아 양을 홀로 키우며 활동을 이어가고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr