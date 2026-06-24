이수지, 스윙스 / 사진 = 스윙스 SNS

코미디언 이수지가 가수 싸이에 이어 래퍼 스윙스와 도플갱어 케미를 자랑했다.스윙스는 23일 자신의 SNS에 "햄부기랑 콜라보할까"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 셀프 사진 스튜디오를 찾은 스윙스와 이수지가 화기애애한 분위기 속에서 네컷 사진을 남기는 모습이 담겻다. 두 사람은 스윙스의 얼굴이 담긴 프레임을 선택한 뒤 똑 닮은 포즈를 취하며 훈훈함을 더했다.특히, 두 사람의 똑 닮은 외모간 눈길을 끌었다. 이날 하얀 베레모와 빨간 반소매 티셔츠를 입은 이수지는 스윙스의 휘어진 눈매와 호탕한 웃음을 그대로 따라해 디테일을 살렸다. 이수지는 "지훈이랑 수지랑"이라는 글과 함께 해당 사진을 게재해 남다른 친분을 과시했다.해당 사진을 접한 팬들은 "누가 스윙스인지", "이수지가 또 한 명 삼켰다", "사이 좋은 남매 같다" 등 유쾌한 댓글을 남겼다.앞서, 이수지는 지난해 가수 싸이의 흠뻑쇼 비하인드 숏폼 영상에 특별 출연해 도플갱어 댄스를 선보인 바 있다. 당시 싸이는 두 사람의 높은 외모 싱크로율에 깜짝 놀라며 "나인 줄 알았다"고 폭소했다.한편, 이수지는 지난 3월 SBS '아니 근데 진짜'에 출연해 스윙스와 닮은 외모는 물론 몸무게까지 똑같은 도플갱어 케미로 화제를 모았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr