이현이, 홍성기 부부가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

모델 이현이의 남편 홍성기가 수억 원의 성과급을 지급 받는다.23일 홍성기는 자신의 SNS에 "충성충성"이라는 짧은 문구와 함께 S전자 반도체 부문의 성과급 지급 소식이 담긴 기사 하나를 공유했다. 공유된 기사에는 수억 원대 성과급을 받기 위해 연수를 중도 포기하려는 인력이 늘자 학술연수 중인 인원에게 소속 사업부 특별경영성과급의 50%를 지급하기로 했다는 내용이 담겼다.앞서 18일 홍성기는 성균관대 반도체 디스플레이 공학과 대학원 졸업 소식을 전한 바 있다. 이에 홍성기는 뜻밖의 희소식에 기쁨을 감추지 못하고 애사심을 표한 것으로 보인다.한편, 이현이는 2015년 S전자 반도체 개발 엔지니어 홍성기와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 이현이 홍성기 부부는 SBS 예능 '동상이몽 - 너는 내 운명'에 동반 출연해 남다른 부부애를 과시한 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr