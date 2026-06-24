김민지 / 사진 = 김민지 SNS

넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연자 김민지가 남장으로 파격 변신한 근황을 전했다.23일 김민지는 자신의 SNS에 "오빠라고 불러봐"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 체대생 '민지훈'으로 완벽 변신한 김민지의 모습이 담겼다. 이날 그는 과감한 숏컷 헤어 스타일도 완벽 소화하며 훈훈한 미소년 비주얼을 자랑했다.특히, 코미디언 엄지윤의 부캐릭터 '엄지훈남'과의 만남이 눈길을 끌었다. 두 사람은 대학 축제 주점을 배경으로 각기 다른 매력을 발산하며 다정한 투샷을 남겼다. 이는 최근 남장 부캐릭터로 큰 인기를 끌고 있는 엄지윤과의 유쾌한 콘텐츠 촬영을 위해 김민지 역시 콘텐츠 촬영을 위해 해당 세계관에 동참한 것으로 보인다.해당 사진이 게재되자 '솔로지옥5' 출연자들도 뜨거운 반응을 쏟아냈다. 김고은은 "오빠!"라며 열렬히 환호했고 함예진 역시 "oppa"(오빠)라는 댓글을 남겨 웃음을 안겼다. 누리꾼들은 "덱스 닮았다", "진짜 숏컷 해주라", "심쿵했다" 등 그의 수려한 미모에 감탄을 표했다.한편, 육상 국가대표 출신인 그는 최근 넷플릭스 '솔로지옥5'에 출연해 대중에게 얼굴을 알렸다. 김민지는 학창시절부터 남다른 미모로 '육상 카리나'라는 별명을 얻으며 주목을 받은 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr