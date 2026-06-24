사진=텐아시아 사진 DB

그룹 에스파 윈터가 최근 입양한 반려견의 구조 사연을 직접 밝혔다.윈터는 지난 23일 팬 소통 플랫폼 라이브 방송을 진행하며 새롭게 가족이 된 반려견을 소개했다. 입양 경로를 묻는 말에 윈터는 해당 반려견이 보호소 출신이라고 설명했다. 그는 경매장에 있던 강아지가 분양되지 않아 번식장으로 보내질 상황에 처해 있었고, 이후 보호소에서 구조된 아이를 자신이 인계받아 입양하게 되었다고 덧붙였다.앞서 윈터는 지난 18일 개인 SNS 계정에 반려견의 사진을 올리며 일상을 공유했다. 공개된 사진에는 강아지가 누워 있는 모습이 담겨 있었고, 다른 사진에선 윈터와 장난을 치는 모습이 포착됐다. 윈터는 강아지가 잠든 사진과 함께 눈을 뜨고 잘 때 감겨 줘야 하는지 묻거나, "아기 강아지 입질은 어떻게 훈련하나요?"라며 팬들에게 조언을 구하기도 했다. 또한 자신을 응시하는 강아지 사진에 장난 섞인 문구를 덧붙이며 소통을 이어갔다.그러나 반려견 사진이 공개된 이후 온라인상에서는 입양 경로에 대한 무분별한 추측이 제기됐다. 일각에서 품종견이라는 점을 들어 펫샵이나 경매장 분양 의혹을 제기하자, 윈터가 라이브 방송을 통해 구체적인 입양 과정을 설명하며 직접 소문에 대응한 것으로 풀이된다. 최근 반려동물 번식 및 유통 경로에 대한 사회적 관심이 높아지면서 이 같은 이목이 쏠린 것으로 보인다.한편 에스파는 지난달 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발매했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr