트와이스 정연/ 사진=텐아시아 사진 DB

그룹 트와이스 정연이 배우 활동을 앞두고 친언니인 배우 공승연과 배우 변우석이 소속된 바로엔터테인먼트와 미팅을 진행한 것으로 확인됐다.24일 바로엔터테인먼트 측은 텐아시아에 "정연과 미팅을 가졌다"면서 "아직 전속계약 등에 대해선 확정된 바 없다"고 했다.정연은 영화 '신병: 더 무비'에 캐스팅되어 스크린 데뷔를 앞두고 있다. 해당 작품은 ENA 드라마로 방영됐던 '신병' 시리즈의 영화화 버전이다. 이 작품에서 정연은 간호장교 역을 맡을 예정이다.정연이 연기 활동을 준비함에 따라 트와이스의 재계약 여부와 향후 팀 활동 방향에도 관심이 모이고 있다. JYP엔터테인먼트 측은 정연과 재계약 관련 논의를 지속하고 있다는 입장을 밝혔다.한편, 정연에 앞서 트와이스 멤버 다현도 연기 활동과 가수 활동을 병행하고 있다. 그는 지난 20일 부산시 해운대구에 위치한 영화의전당 루프씨어터(야외극장)에서 개최된 '2026 글로벌OTT어워즈'에서 JTBC 드라마 '러브 미'로 라이징 스타상을 받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr