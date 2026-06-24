서인영, 브라이언 / 사진 = 유튜브 채널 더 브라이언

그룹 플라이투더스카이 멤버 브라이언이 서인영의 마녀손톱과 위생의식에 작심 발언을 했다.23일 유튜브 채널 '더 브라이언'에는 '촉법 세균 싹 다 참교육해!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 브라이언은 "습하고 더운 날씨에는 세균이 최악이다"라며 여름맞이 소독에 나섰다.브라이언은 본격적인 청소에 앞서 손과 발 소독의 중요성을 강조했다. 그는 "많은 분들이 발 씻는 걸 대충 한다. 물이 흐르면 알아서 닦이겠지 생각하는데 그렇지 않다"고 설명했다. 이어 "발만큼 중요한 게 손 소독이다. 카페나 식당에서 온갖 걸 만지지 않냐. 사람들이랑 악수할 수도 있다"며 소독 티슈를 꺼내 손을 닦고 핸드폰까지 닦았다.이후 차고로 이동한던 그는 현관에도 손 소독젤과 티슈를 뒀다며 집에 오는 손님들에게 들어오기 전에 손 소독을 하라고 눈치를 준다고 말해 남다른 청결 의식을 자랑했다. 이어 손씻기 시범을 보이던 브라이언은 "서인영 유튜브를 보니까 걔는 손톱으로 김치를 뜯어 먹더라. (그런데) 손톱 사이가 (생각보다) 더럽다"고 일침을 가해 웃음을 안겼다.앞서, 서인영은 자신의 유튜브 채널을 통해 남다른 길이의 네일팁을 공개한 바 있다. 당시 교회를 찾은 그는 교인들의 넘치는 관심에 "교회에선 손톱을 숨겨야 한다. 목사님 놀랄까봐 세례받을 때 (손톱을 움츠리고) 이러고 있었다"고 말해 유쾌함을 더했다.한편, 브라이언은 평소 청결을 중시하는 자신의 캐릭터를 활용한 웹예능 '청소광'에 출연해 대세에 올랐다. 해당 콘텐츠는 평균 200만 회의 조회수를 기록하며 큰 인기를 끌고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr