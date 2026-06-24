카라 / 사진 = 박규리 SNS

그룹 카라 멤버 허영지가 열애설 4일 만에 모습을 보였다.23일 박규리는 자신의 SNS에 "뮤지컬 던터치 보러 다같이 와준 멤버들"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 멤버 박규리가 출연하는 뮤지컬 '던터치' 포토월을 배경으로 나란히 선 카라 멤버들의 단체 사진이 담겼다. 그는 "서포트 떡까지 준비해주고 진짜 너무 감동. 최고야 너무너무 고마워 우리 멤버들 최고"라며 깊은 감사를 표했다.특히, 사진에는 허영지의 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 이는 빅뱅 대성과의 열애설에 선을 그은 지 하루 만이다. 이날 허영지는 카라 반소매 티셔츠와 슬랙스를 매치한 단정한 차림으로 특유의 밝은 에너지를 발산했다.앞서 허영지는 지난 20일 그룹 빅뱅 멤버 대성과 함께 그룹 마마무 콘서트장을 찾아 공연을 관람한 모습이 포착돼 화제를 모았다. 당시 두 사람은 다정히 어깨를 맞대고 스마트폰 화면을 보며 열애설을 키웠다. 논란이 커지자 대성 측은 22일 허영지와의 열애설에 대해 "'집대성' 이후 친해져 함께 마마무 콘서트를 보러간 것"이라며 "친한 동료 사이일 뿐, 열애는 사실이 아니다"라고 입장을 밝혔다.한편, 2007년 데뷔해 '프리티걸', '허니', '루팡' 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받은 카라는 지난 4월 데뷔 19주년을 맞았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr