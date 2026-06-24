농구선수 이관희가 결혼식 사회와 축가를 진행했다./SNS

농구선수 이관희가 결혼식 사회와 축가를 진행했다./SNS

농구선수 이관희가 결혼식 사회와 축가를 진행했다./SNS

농구선수이자 방송인인 이관희가 결혼식 사회와 축가를 맡은 근황을 공개했다.이관희는 최근 자신의 SNS에 한 결혼식장에서 촬영한 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이관희는 호텔 예식장으로 보이는 장소에서 하얀 재킷과 하늘색 셔츠를 매치한 단정한 차림으로 카메라를 바라보고 있다. 한 손에는 검은색 대본집을 들고 있어 사회를 진행한 것으로 보인다.이관희는 게시물을 통해 결혼식 사회는 물론 축가까지 맡았다고 알리며 특별한 인연의 결혼을 축하했다. 평소 예능과 방송을 통해 보여준 입담에 더해 축가까지 소화하며 다재다능한 매력을 뽐낸 셈이다.특히 이관희는 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3' 출연 이후 대중적 인지도를 크게 높였다. 농구선수 시절의 카리스마와는 또 다른 친근한 매력으로 팬층을 넓히며 각종 방송과 행사에서 활약 중이다.사진 속 이관희는 모델 같은 비율과 훈훈한 비주얼로 시선을 사로잡았다. 사회자 역할을 맡은 만큼 깔끔한 스타일링도 돋보인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr