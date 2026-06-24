사진제공=(주)리웨이뮤직앤미디어

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주한 프랑스 대사관이 주최한 '페트 드 라 뮈지크+'가 막을 내렸다.주한 프랑스 대사관은 지난 2일부터 22일까지 '페트 드 라 뮈지크+ 2026'(FDM+)를 개최했다. 올해 처음 열린 'FDM+'는 음악 산업을 중심으로 'K팝 아틀리에 송캠프'와 비즈니스 콘퍼런스 등으로 구성된 행사다.'K팝 아틀리에 송캠프'에는 주한 프랑스 대사관과 프랑스국립음악센터를 비롯해 JYP엔터테인먼트, 앰플리파이드, 비욘드 러브, 살폿 뮤직 그룹, 리웨이뮤직앤미디어 등 국내외 음악 기업과 기관이 참여했다. 참가자들은 총 16곡의 데모곡을 완성했으며, 해당 곡들은 향후 K팝 레이블에 피칭될 예정이다.'FDM+ 콘퍼런스'에는 한국과 프랑스를 대표하는 음악 산업 관계자 30여 명이 참석해 음악 산업과 문화, AI와 저작권 등을 주제로 이야기를 나눴다. 참가자들은 글로벌 시장 확대와 문화 다양성, 여성 창작자 생태계 등 다양한 현안을 공유했다.'페트 드 라 뮈지크'는 1982년 프랑스에서 시작된 음악 축제로, 올해 한·불 수교 140주년을 맞아 전국 11개 도시에서 40여 개 프로그램이 진행됐다. 올해 처음 열린 'FDM+' 역시 다양한 성과를 남기며 한국과 프랑스 간 음악 교류의 폭을 넓혔다. 앞으로 양국의 협력도 더욱 활발해질 것으로 기대된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr