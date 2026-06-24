그룹 하츠투하츠의 NME 디지털 커버 이미지. / 사진제공=NME

그룹 하츠투하츠의 NME 디지털 커버 이미지. / 사진제공=NME

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 영국 음악 매체 NME의 디지털 커버를 장식했다.NME는 지난 22일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 하츠투하츠와 함께한 화보와 인터뷰를 공개했다. 인터뷰는 최근 발매한 두 번째 미니앨범 'Lemon Tang'(레몬탱)과 팀워크를 중심으로 진행됐다.멤버들은 타이틀곡 'Lemon Tang'에 대해 "스트레스를 날려주는 곡"이라고 소개했다. 이어 "듣는 순간 기분이 좋아지고 에너지를 주면서도 편안한 느낌을 주는 서머송"이라며 "하츠투하츠만의 색깔을 담고 있다"고 설명했다.팀워크에 대한 이야기도 전했다. 하츠투하츠는 "우리를 앞으로 나아가게 하는 가장 큰 원동력은 멤버들 사이의 유대감"이라며 "8명이 함께하기 때문에 퍼포먼스와 스토리텔링, 무대 위 호흡에서 더 다양한 가능성을 만들 수 있다"고 말했다.NME는 하츠투하츠를 "K-팝에 자신들만의 개성과 상상력을 더하는 그룹"이라고 소개했다. 이어 SM엔터테인먼트 걸그룹의 계보를 잇는 동시에 자신들만의 정체성을 만들어가고 있다고 평가했다.한편 하츠투하츠는 지난 22일 두 번째 미니앨범 'Lemon Tang'을 발매하고 음악방송과 각종 페스티벌 무대에서 활동 중이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr