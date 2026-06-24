강한나가 '남편들'에서 시내 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

강한나가 최근 tvN '고래별' 출연을 확정했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 강한나가 넷플릭스 영화 '남편들'(감독 박규태)에서 위기에도 흔들리지 않는 당찬 매력을 발산했다.최근 넷플릭스에서 공개된 '남편들'은 범죄 조직에 납치된 아내를 구하기 위해 전남편 충식(진선규 분)과 현남편 민석(공명 분)이 함께 나서는 이야기를 담은 코믹 액션 영화다. 강한나는 극 중 두 남편의 아내 시내를 연기했다.시내는 겉으로는 무뚝뚝하지만 가족을 향한 애정을 지닌 인물이다. 강한나는 인물의 강단 있는 모습과 인간적인 면을 함께 그려내며 극의 중심을 잡았다. 강한나는 일상적인 말투와 자연스러운 연기로 시내를 표현했다. 긴장감이 필요한 장면과 코믹한 장면을 오가며 캐릭터의 매력을 보여줬다. 납치된 상황에서도 위축되지 않고 맞서는 모습으로 존재감을 남겼다.배우들과의 호흡도 눈길을 끌었다. 강한나는 진선규, 공명과의 티키타카를 바탕으로 코믹한 장면의 재미를 살렸고, 안정적인 대사 전달로 캐릭터의 성격을 보여줬다.강한나는 최근 넷플릭스 '캐셔로', tvN '폭군의 셰프', KBS2 '러브 : 트랙 - 세상에 없는 사운드트랙', '남편들' 등에 출연하며 다양한 장르에서 작품 활동을 이어가고 있다. 최근 tvN 새 드라마 '고래별' 출연을 확정했다. 극 중 독립운동가 한연경 역을 맡아 시청자들과 만날 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr