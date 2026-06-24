28기 영수가 자신이 설립한 스타트업 메디프레소의 파산 절차와 관련해 입장을 밝혔다./사진=ENA 방송 화면 캡처

28기 영수가 자신이 설립한 스타트업 메디프레소의 파산 절차와 관련해 입장을 밝혔다./사진=ENA 방송 화면 캡처

ENA·SBS Plus '나는 솔로' 28기 영수(본명 김하섭)가 자신이 설립한 스타트업 메디프레소의 파산 절차와 관련해 직접 입장을 밝히며 투자자들에게 사과했다.영수는 지난 20일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 게재하고 최근 불거진 경영난과 투자자 피해 논란에 대해 심경을 전했다.그는 "온라인에 생각을 정리한 글을 올린 적이 한 번도 없었는데, 이번에 처음으로 용기 내서 부족하게나마 몇 자 쓰게 됐다"며 "나는 SK하이닉스에서 첫 사회생활을 시작했고 이후 창업에 도전해 지난 8년 동안 회사를 운영해왔다"고 밝혔다. 이어 "회사는 다양한 위기와 성장을 반복해 왔지만 지난해 대내외 악재가 한꺼번에 닥치며 큰 어려움을 겪게 됐다"며 "개인 재산까지 투입하며 회생을 위해 노력했지만 결국 올해 6월 법정관리 절차에 들어가게 됐다"고 설명했다.영수는 "회사 자산뿐 아니라 나 역시 재산 대부분을 잃게 됐다"며 "주주분들께 피해를 드리게 된 점에 대해 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다. 이어 "모든 일이 결국 내 부족함 때문이다. 모든 책임은 나에게 있다"고 덧붙였다.일각에서 제기된 연락 두절 의혹에 해명했다. 그는 "휴대전화 번호를 변경하면서 연락이 닿지 않아 오해가 생긴 것 같다"며 "일부러 연락을 피하거나 잠적한 것이 아니다. 단체 대화방과 SNS 등을 통해 꾸준히 소통하려고 노력해왔다"고 밝혔다.그러면서 "주변 분들에게도 죄송하고 면목이 없다"며 "한 번의 실패가 인생 전체의 실패는 아니라고 생각한다. 이번 경험을 발판 삼아 더 성장하고 주어진 삶에 최선을 다하며 살아가겠다"고 전했다.메디프레소는 영수가 2016년 설립한 푸드테크 기업이다. 전통차를 캡슐 형태로 추출해 마시는 제품을 선보이며 주목받았고, 다수의 투자사로부터 누적 약 70억 원 규모의 투자금을 유치했다. 그러나 경영난이 이어지면서 최근 법정 청산 절차에 돌입한 사실이 알려졌고, 투자금 회수 손실 우려가 제기됐다. 영수는 지난해 방송된 '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연해 '이야기좌'라는 별명을 얻으며 화제를 모았다.안녕하세요. '나는솔로'에서 28기 영수로 출연했던 김하섭입니다. 제가 온라인에 생각을 정리한 글을 올린 적이 한 번도 없었는데, 이번에 처음으로 용기 내서 부족하나마 몇 자 쓰게 되었습니다.저는 20대 때 SK하이닉스에서 첫 사회생활을 시작했고, 30대가 되면서 더 늦으면 안 되겠다는 생각에 작지만 나름의 꿈을 품고 메디프레소라는 회사를 창업해 거의 8년을 운영해 왔습니다. 그리고 40대가 되면서 우연한 기회에 '나는솔로'라는 프로그램에 출연하게 되었습니다. 방송에서 부족하고 어설펐던 제 모습을 좋아해 주시는 시청자분들을 보면서 참 감사한 생각을 갖게 되었습니다. 20대의 SK하이닉스와 30대의 메디프레소, 40대의 '나는솔로'는 제 인생에서 가장 소중하고 그 무엇과도 바꿀 수 없는 추억들이었습니다.제가 창업한 회사는 지난 8년 동안 다양한 위기와 성장을 반복해 오다가 작년에 대내외의 악재들이 한꺼번에 터졌고, 이를 극복하지 못하고 작년 말부터 자금난에 처했습니다. 당면한 위기를 극복하기 위해 제 사재를 털어 긴급으로 투입하면서 할 수 있는 건 다 했지만, 결국 회사는 올해 6월부터 법정관리에 들어가게 되었습니다. 지금은 법원의 지시를 받으며 회사를 정리하는 단계에 있습니다. 저 역시도 마지막까지 책임을 다하기 위해 얼마 남지 않은 개인 재산도 처분 중에 있습니다. 비록 무일푼이 되더라도 주변에 최대한 피해가 안 가도록 챙기고 있지만, 본의 아니게 피해를 드리게 된 분들께 미안하고 면목 없을 따름입니다.이 과정에서 제가 부족해서 연락 두절 되었다는 얘기도 나온 거 같습니다. 최근에 핸드폰 번호를 바꾸게 되었는데, 그로 인해 타이밍 적으로 오해를 불러일으킨 거 같습니다. 저 자체가 외향적이지 않아서 외부 활동을 하기보다는 SNS로 주변과 연락을 해오다 보니, 바뀐 핸드폰 번호를 적극적으로 알리지 않았던 거 같습니다. 그래도 단체대화방이나 SNS를 통해 꾸준히 주변과 연락을 주고받고 있습니다. 인스타로도 연락이 종종 오면, 그때그때 답변드리고 있습니다.제가 많이 부족하고 능력이 없어서 현재의 일들이 벌어진 거 같습니다. 전부 제 책임이라 주변에 너무 미안하고 면목이 없을 따름입니다. 그렇지만 한 번의 실패가 인생에서 평생의 실패가 되면 안 된다고 생각합니다. 이번 경험을 발판 삼아 좀 더 성숙하고 주변을 더 챙기면서 사회에 조금이라도 보탬이 되는 사람이 되기 위해 더욱 노력하겠습니다. 미안한 마음 간직하며 살다가, 만약 제가 다시 재기하게 된다면 평생 받았던 은혜를 갚아 나가며 살겠습니다. 부족한 글 읽어 주셔서 감사합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr